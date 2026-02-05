Suspeito de envolvimento em morte de homem esfaqueado na Avenida Brasil Norte é preso em Anápolis

Homem contou às autoridades o que teria motivado o crime, ocorrido no final da madrugada

Natália Sezil - 05 de fevereiro de 2026

Vítima foi identificada como André Santos dos Reis. Primeiro suspeito foi preso pela PM. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um dos suspeitos de envolvimento na morte de André Santos dos Reis, homem de 32 anos que foi encontrado em um trecho movimentado da Avenida Brasil Norte, em Anápolis.

A ação aconteceu aproximadamente às 11h30, algumas horas depois do crime e do início das diligências. Desde então, as equipes policiais vinham patrulhando o Setor Central da cidade.

Ao identificar o suspeito próximo à Praça das Mães, a PM identificou que se tratava de um indivíduo já conhecido da corporação e realizou a abordagem.

Questionado, o suspeito, de 37 anos, teria relatado que presenciou quando o suposto autor do homicídio esfaqueou a vítima. Na versão dele, a discussão era motivada pelo furto de R$ 50.

O homem foi, então, algemado e conduzido até a delegacia, onde a Polícia Civil (PC) determinou pela verificação de procedência de informações (VPI).

O suposto autor direto das facadas permanece foragido, enquanto as buscas empreendidas pela PM continuam.

