Identificado homem morto a facadas durante madrugada na Avenida Brasil Norte

André Santos dos Reis foi localizado ensanguentado às margens da pista

Da Redação - 05 de fevereiro de 2026

André Santos dos Reis foi encontrado sem vida na Avenida Brasil Norte. (Foto: Reprodução)

A madrugada desta quinta-feira (05) foi marcada pela violência no coração de Anápolis. André Santos dos Reis, de 32 anos, foi encontrado morto em um trecho movimentado da Avenida Brasil, entre um posto de combustíveis e a Avenida Goiás, na região do Andracel Center.

O caso ocorreu por volta das 05h, quando uma testemunha acionou a polícia informando sobre um homem caído ao solo e coberto de sangue.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima.

Durante o isolamento da área e os primeiros levantamentos, equipes do patrulhamento descobriram o que pode ter sido o ponto inicial do ataque.

Uma grande poça de sangue foi localizada na calçada de uma loja de tintas nas proximidades, indicando que a agressão começou metros antes de André cair sem vida.

Imagens de sistemas de segurança da região o registraram correndo pela rua, já sem camisa, em uma tentativa desesperada de escapar dos agressores.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), da Agência Local de Inteligência (ALI) e do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) estiveram no local.

Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida e ninguém foi preso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis após a perícia técnica da Polícia Científica. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

