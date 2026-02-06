A cidade goiana que parou no século XVIII: o local perfeito para quem busca fugir do caos das grandes cidades

Pirenópolis reúne história, gastronomia e natureza em um ritmo que parece “desacelerar” qualquer fim de semana

Gabriel Dias - 06 de fevereiro de 2026

Casa de Câmara e Cadeia de Pirenópolis (Foto: Divulgação)

Cerca de duas horas de Goiânia e Brasília, Pirenópolis se tornou um dos destinos mais procurados de Goiás por um motivo simples: a sensação de estar em outra época.

O Centro Histórico, com ruas de pedra, igrejas antigas e arquitetura preservada, faz a cidade parecer “parada” no século XVIII, mas, ao mesmo tempo, oferece conforto, boa estrutura turística e opções para quem quer decansar longe da correria das capitais.

A preservação da cidade

Um dos maiores atrativos para a cidade é a sua identidade visual e arquitetônica, que preserva a memória do colonialismo, sendo um patrimônio muito estudado por historiadores da região.

E para quem vem de grandes centros, a diferença aparece logo ao entrar na cidade: um local tranquilo, menos trânsito, com uma beleza digna de cartão-postal.

Natureza nas proximidades

Para além do atrativo cultural, as redondezas da cidade abrigam diversas cachoeiras, que são acessíveis e bem preservadas, se localizando a poucos minutos da cidade.

Os destinos costumam agradar tanto quem ama um banho gelado e trilha leve, quanto quem prefere contemplar a natureza, uma vez que as trilhas costumam ser curtas e tranquilas.

Gastronomia, feirinhas e noites frescas com clima acolhedor

Além das cachoeiras, os turistas que vão à Pirenópolis se atraem por outras maravilhas da cidade: como a densidade das feirinhas de artesanatos e a gastronomia diversa, que são os atrativos das noites, envoltas por um ar fresco que é único da cidade e da sua localização privilegiada.

As noites na cidade são brilhantes, iluminadas de maneira única, e que também se destacam pelas músicas nas ruas, dando à cidade uma grande diversidade cultural.

Por que ir à Pirenópolis?

Pirenópolis não é apenas um lugar bonito, é um destino que entrega exatamente o que muitas pessoas procuram hoje: a possiblilidade de desacelerar e respirar.

Seja para um bate-volta, um fim de semana em família, ou até para quem quer trabalhar remoto por alguns dias, a cidade oferece um ritmo mais humano e lento.

