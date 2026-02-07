Dupla de torcedores do Jataiense levam amor pelo clube até as Olimpíadas de Inverno

Segurando uma bandeira do time, os amigos foram flagrados assistindo a uma partida de hóquei no gelo no evento esportivo

Ícaro Gonçalves - 07 de fevereiro de 2026

Segurando uma bandeira do Jataiense, os amigos foram flagrados assistindo a uma partida de hóquei no gelo no evento esportivo (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma dupla de amigos torcedores da Associação Esportiva Jataiense provaram que a devoção pelo time amado não tem fronteiras. Segurando uma bandeira do clube, os torcedores foram flagrados assistindo uma partida de hóquei no gelo nas Olimpíadas de Inverno de Milão.

A cena inusitada ocorreu em meio a transmissão do evento pela CazéTV. Durante o momento em que a câmera mostrava o público presente no ginásio, um dos narradores da Cazé notou uma bandeira que pensava ser do Brasil.

Ao se aproximar, foi possível notar o brasão da Jataiense estampado no tecido. “Associação Esportiva Jataiense. O clube conhecido como raposa e que joga no Arapucão”, disse um narrador, ainda incrédulo. “Aí, tá vendo? a Raposa de Goiás. Que loucura”, completou o outro.

As imagens, é claro, viralizaram em meio ao público goiano, e foram divulgadas inclusive pelo vice-governador do estado Daniel Vilela, natural de Jataí, no Sudoeste goiano.

“Nem o frio de 10ºC impediu o Jataiense de marcar presença nas Olimpíadas de Inverno de Milão. Parabéns, Pedro Victor, de Jataí, e seu amigo, João Pedro, por fazer nosso time conhecido mundialmente. Um abraço!”, comemorou o vice-governador pelo Instagram.

Nos comentários, não faltou apoio à Raposa. “Dá orgulho ver um jataiense levando o nome da terra para o mundo”, disse um seguidor. “Raposa do sudoeste goiano, a maior do interior”, defendeu outro.

“Como bom goiano, eu iria curtir. Mas recentemente deu uma peia no meu Atlético Goianiense”, reclamou um terceiro em tom de humor”.

Confira as cenas

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Associação Esportiva Jataiense (@aejataienseoficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!