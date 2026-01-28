Daniel Vilela destaca parceria do Governo de Goiás com Márcio Corrêa para construção de moradias populares em Anápolis

Com incorporadoras já selecionadas e projetos em fase final, de 6,5 mil casas populares nos próximos anos

Da Redação - 28 de janeiro de 2026

Márcio Corrêa e Daniel Vilela participaram juntos da entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Durante a entrega de 863 cartões do aluguel social do programa Pra Ter Onde Morar, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) destacou que muitas das famílias beneficiadas poderão conquistar a casa própria em Anápolis em breve.

O evento foi realizado na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Convenções de Anápolis, e reuniu famílias atendidas pelo programa estadual, que atualmente está presente nos 246 municípios goianos.

Segundo Vilela, o aluguel social tem caráter temporário justamente por estar integrado a uma política mais ampla de acesso definitivo à moradia.

“O aluguel social é temporário, tem um prazo de 18 meses. Isso é porque queremos dar a condição de vocês terem a casa própria e não depender mais do aluguel”, afirmou.

Nesse contexto, o vice-governador ressaltou a parceria entre o Governo de Goiás e a Prefeitura de Anápolis, que conecta o programa estadual ao Construindo Sonhos, idealizado por Márcio Corrêa (PL).

A iniciativa já conta com 35 áreas viabilizadas e incorporadoras habilitadas, prevendo a construção de 6,5 mil unidades habitacionais nos próximos anos, com parcelas subsidiadas pelo município e sem cobrança de entrada.

Vilela reforçou que essa união entre estado e município amplia as possibilidades para quem hoje depende do auxílio aluguel.

“Muitos que estão aqui hoje e aqueles que já fizeram parte do programa terão a oportunidade de ter a casa própria em Anápolis”, destacou, ao confirmar a parceria estadual.

O prefeito agradeceu o apoio do Governo de Goiás e ressaltou o papel da Agência Goiana de Habitação (Agehab) no desenvolvimento do projeto.

“Nosso maior programa habitacional está sendo desenvolvido com o apoio da Agehab. Já foram selecionadas as construtoras, os projetos estão sendo finalizados e a cidade terá mais de 6,5 mil moradias nos próximos anos”, afirmou.

CONSTRUINDO SONHOS 🏠 Daniel Vilela destaca parceria do Governo de Goiás com Márcio Corrêa para construção de moradias populares em Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/e0gynrPJmP — Portal 6 (@portal6noticias) January 28, 2026



