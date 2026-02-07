Estudante de Anápolis conquista aprovação para cursar Medicina em Portugal e IA na UFU

Heitor Henrique foi um dos 15 alunos internacionais selecionados pela Universidade de Coimbra

Natália Sezil - 07 de fevereiro de 2026

Estudante do Colégio Lúmen, Heitor Henrique foi aprovado para cursar IA na UFU e medicina em Portugal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

É com orgulho que a advogada Hellen Melo conta que o filho, Heitor Henrique, conquistou uma aprovação dupla logo após concluir o ensino médio. O estudante de Anápolis agora pode escolher se quer se aventurar na mais nova graduação do momento ou se prefere explorar territórios internacionais.

Isso porque a pontuação, divulgada em janeiro deste ano, mostrou os resultados dos estudos. Heitor pôde se candidatar ao Concurso Especial para Estudante Internacional promovido pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Escolheu a graduação de medicina e, das 15 vagas disponíveis, ficou com uma delas.

O estudante de Anápolis também conquistou o 2º lugar para cursar inteligência artificial (IA) na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais.

As conquistas vieram por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que o jovem realizou no final de 2025, após o último ano letivo no Colégio Lúmen.

Ao revisitar a instituição, Heitor se deparou com aplausos de colegas e felicitações dos professores. Hellen descreve que não conseguiu conter a emoção: “estava lá, acompanhando, vibrando e registrando o momento”.

O desejo para o filho é simples: “que você tenha sabedoria para escolher e dedicação para exercer”. Ela contou ao Portal 6 que sente que o filho está ainda mais confiante depois dessas conquistas, pois sabe melhor do que é capaz de alcançar.

O plano de Heitor é continuar estudando para outros processos seletivos, desta vez ainda mais motivado.

