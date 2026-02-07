Motorista de veículo de luxo bate com tudo em poste para desviar de “barbeiragem”, em Goiânia

Condutor alegou que outro carro fez uma mudança brusca de faixa, quase causando uma colisão

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2026

Nissan colidiu contra o poste, causando danos de grande monta. (Foto: reprodução)

Um motorista ficou ferido após perder o controle do veículo e bater contra um poste de iluminação pública no Setor Leste Universitário, em Goiânia, na noite deste sábado (07), na 1ª Avenida.

O condutor do automóvel, um Nissan Frontier, seguia pela via quando outro veículo, não identificado, efetuou uma mudança brusca de faixa.

Para evitar a colisão, o motorista do Nissan realizou uma manobra evasiva repentina, mas acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra um poste.

O impacto provocou danos materiais tanto no veículo quanto na estrutura de iluminação. Imagens registradas no local mostram o estado quase irreconhecível do automóvel após a colisão.

Apesar da gravidade do impacto, o condutor sofreu apenas escoriações leves e foi atendido no local por uma equipe de resgate, sem necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Ainda segundo a PM, o condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Após o atendimento, ele e o veículo foram liberados.

