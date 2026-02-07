Motorista embriagado causa acidente “cinematográfico” em Anápolis; veja as imagens

Polícia Militar foi acionada e esteve no local para controlar a situação

Davi Galvão Davi Galvão -
Poste ficou sustentado pelos fios após a colisão. (Foto: Reprodução) motorista
Poste ficou sustentado pelos fios após a colisão. (Foto: Reprodução)

Moradores do bairro Vila Formosa, em Anápolis, se assustaram na noite deste sábado (07) após um motorista perder o controle e colidir com um poste. O impacto foi tão forte que chegou a deixar a estrutura sustentada pelos fios.

O caso ocorreu na Avenida Paraguai e a Polícia Militar (PM) esteve no local, onde testemunhas afirmaram que o condutor do Gol 16V estava embriagado.

Imagens registradas na cena também mostram o para-choque do veículo severamente deteriorado, com a lataria afundada onde atingiu o poste.

Carro ficou severamente avariado após a colisão. (Foto: Reprodução)

Ainda não se sabe se o motorista ou populares se feriram. Mais informações a qualquer momento.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

