Motorista embriagado causa acidente “cinematográfico” em Anápolis; veja as imagens
Polícia Militar foi acionada e esteve no local para controlar a situação
Moradores do bairro Vila Formosa, em Anápolis, se assustaram na noite deste sábado (07) após um motorista perder o controle e colidir com um poste. O impacto foi tão forte que chegou a deixar a estrutura sustentada pelos fios.
O caso ocorreu na Avenida Paraguai e a Polícia Militar (PM) esteve no local, onde testemunhas afirmaram que o condutor do Gol 16V estava embriagado.
Imagens registradas na cena também mostram o para-choque do veículo severamente deteriorado, com a lataria afundada onde atingiu o poste.
Ainda não se sabe se o motorista ou populares se feriram. Mais informações a qualquer momento.
