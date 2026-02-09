Em homenagem, Márcio Corrêa mostra último atendimento à população que fez junto a Carlim da Feira

Vereador tinha um apreço especial pela luta e desafios enfrentados pelos feirantes do município

Na publicação, prefeito aparece ao lado de Carlim. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), publicou um vídeo nas redes sociais em homenagem ao vereador Carlim da Feira (PSD), que teve o óbito confirmado ainda na madrugada desta segunda-feira (09).

No registro, Márcio aparece ao lado do vereador enquanto ambos atendiam as demandas da população em um dos diversos feirões do município, onde o legislador dedicou tantos anos da própria trajetória.

A publicação também representa como foram os últimos momentos do prefeito com o vereador, que tinha como missão especial o cuidado com os feirantes e os espaços que ocupam no município.

“Essas imagens registram um resumo de como foram nossas últimas horas juntos, fazendo aquilo que era muito comum entre nós: encontrar nas feiras e conversar das pautas da cidade e, especialmente, dos feirantes”, afirmou no post.

Na legenda, o chefe do Executivo relembrou e exaltou o caráter do colega, cheio de lealdade e humildade e que deixavam o dia a dia político mais humano.

“O Carlim foi um homem humilde e leal, desses que tornam a política um lugar mais humano, e vai fazer uma falta imensa pra nós. Os dois sacos de pequi que ele aparece carregando, um pra mim e outro pro meu pai, são um dos costumes que ele tinha pra demonstrar carinho”, escreveu.

Márcio finalizou o texto expressando a tristeza pelo ocorrido e desejando paz a todos que foram marcados pela passagem de Carlim.

“Estou muito triste com sua partida, Carlim. Você fará muita, muita falta, meu amigo! Que Deus o acolha de braços abertos e conforte a todos nós”, encerrou.

Em tempo

Carlim da Feira morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de domingo (8), enquanto atravessava a Avenida Jamel Cecílio, no JK Nova Capital.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

 

 

