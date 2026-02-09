Morre aos 56 anos o vereador por Anápolis, Carlim da Feira

Parlamentar não resistiu após atropelamento ocorrido na Avenida Jamel Cecílio

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2026

Carlim da Feira, vereador por Anápolis. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

O vereador por Anápolis, Carlim da Feira (PSD), morreu aos 56 anos nesta segunda-feira (9). A informação foi confirmada pela Câmara Municipal de Anápolis, que divulgou nota oficial de pesar.

Carlos Antônio dos Santos, conhecido politicamente como Carlim da Feira, havia sido atropelado na noite de domingo (8), na Avenida Jamel Cecílio, no bairro JK Nova Capital.

Conforme reportado pelo Portal 6, ele foi atingido por uma motocicleta enquanto estava na via.

Após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam o parlamentar para uma unidade hospitalar da cidade. O estado clínico era considerado grave desde a internação.

Eleito em 2024 com 2.217 votos, Carlim da Feira era reconhecido pelo trabalho de mais de 30 anos nas feiras livres de Anápolis e pela atuação próxima da população, especialmente das pessoas mais simples.

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Anápolis destacou que o vereador deixa um legado de cuidado, respeito e compromisso com as pessoas mais simples da cidade.

Em homenagem ao parlamentar, o velório será realizado no Plenário Teotônio Vilela. O horário ainda não foi divulgado.

