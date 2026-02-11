Concursos na educação ampliam vagas em 2026

Secretarias estaduais confirmam seleções previstas para o próximo ano

Folhapress - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê a abertura de 163.802 vagas em concursos públicos federais e a educação está entre as áreas prioritárias no processo de expansão. No Distrito Federal, a Secretaria de Educação do DF (SEDF) confirmou a realização de concurso público em 2026 com mais de 10 mil vagas. A seleção já recebeu autorização e a previsão é de que o edital seja publicado até o fim do primeiro semestre de 2026.

As oportunidades contemplam os cargos de Professor da Educação Básica, Pedagogo Orientador Educacional e funções da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional. Os salários variam de R$ 3.799,69 a R$ 6.749,09, a depender do cargo e da jornada.

O movimento é nacional. Em todo o Brasil, nove concursos na área da Educação estão previstos para 2026, incluindo seleções nas secretarias estaduais do Ceará, Maranhão, Alagoas e Santa Catarina.

A Secretaria de Educação do Amapá também confirmou concurso para este ano. A banca organizadora será a Fundação Getulio Vargas (FGV), com vagas para Analista Educacional, Especialista em Educação e Auxiliar Educacional, em níveis médio e superior.

Preparação

Para quem deseja ingressar no setor público educacional, a preparação antecipada se torna um diferencial competitivo. Segundo o professor Carlinhos Costa, sócio-diretor do curso preparatório Os Pedagógicos, começar a estudar antes da publicação do edital é fundamental. “Quem espera o edital sair para começar a estudar perde tempo precioso. É importante focar em áreas como conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, língua portuguesa e atualidades. O ideal é construir uma base sólida desde já”, orienta.

Entre as principais recomendações do professor estão o estudo contínuo e planejado, com cronograma semanal; o foco em conteúdos recorrentes nos editais da Educação; a resolução constante de questões, especialmente da banca organizadora; a atualização em legislação educacional e políticas públicas; além do acompanhamento regular de aulas e revisões periódicas, evitando o acúmulo de conteúdo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!