Pai de sargento do Corpo de Bombeiros morre em grave acidente na GO-154

Vítima chegou a ser resgatada e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão - 11 de fevereiro de 2026

Cristóvão Pinto da Silva teve o óbito confirmado após grave acidente. (Foto: Reprodução)

Cristóvão Pinto da Silva, pai do 1° Sargento Fernando Pinto da Silva do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), teve o óbito confirmado pela corporação. Ele foi uma das vítimas do acidente registrado nesta terça-feira (10), na GO-154, entre Itaguari e Taquaral de Goiás.

A batida aconteceu no km 138 da rodovia, em um trecho de baixada e sob forte chuva.

Um caminhão baú que trafegava no sentido Itaguari/Taquaral de Goiás teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o Renault Logan conduzido por Cristóvão, que seguia no sentido oposto.