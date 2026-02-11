Pai de sargento do Corpo de Bombeiros morre em grave acidente na GO-154
Vítima chegou a ser resgatada e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos
Cristóvão Pinto da Silva, pai do 1° Sargento Fernando Pinto da Silva do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), teve o óbito confirmado pela corporação. Ele foi uma das vítimas do acidente registrado nesta terça-feira (10), na GO-154, entre Itaguari e Taquaral de Goiás.
A batida aconteceu no km 138 da rodovia, em um trecho de baixada e sob forte chuva.
Um caminhão baú que trafegava no sentido Itaguari/Taquaral de Goiás teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o Renault Logan conduzido por Cristóvão, que seguia no sentido oposto.
Renault Logan de Cristóvão ficou severamente avariada. (Foto: Reprodução)Com a força do impacto, os veículos foram arremessados para fora da pista. Uma caminhonete que trafegava logo atrás do carro também acabou sendo atingida.Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.
Quando chegaram ao local, os socorristas encontraram Cristóvão preso às ferragens, consciente, com suspeita de fraturas no tórax e abdômen, além de um corte na face.
Após o trabalho de desencarceramento, ele foi retirado do veículo, imobilizado e encaminhado ao Hospital Municipal de Itaberaí. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.
Uma passageira que estava no carro com a vítima fatal já havia sido levada ao mesmo hospital por uma ambulância local antes da chegada das equipes policiais.
O motorista do caminhão e o passageiro sofreram apenas ferimentos leves na região da cabeça e recusaram atendimento médico. O condutor da caminhonete não se feriu.
Os dois motoristas realizaram teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.
Em nota, o CBM-GO lamentou a morte de Cristóvão Pinto da Silva e manifestou solidariedade ao sargento Fernando e aos familiares.
Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).
