Pai de sargento do Corpo de Bombeiros morre em grave acidente na GO-154

Vítima chegou a ser resgatada e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão Davi Galvão -
Pai de sargento do Corpo de Bombeiros morre em grave acidente na GO-154
Cristóvão Pinto da Silva teve o óbito confirmado após grave acidente. (Foto: Reprodução)

Cristóvão Pinto da Silva, pai do 1° Sargento Fernando Pinto da Silva do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), teve o óbito confirmado pela corporação. Ele foi uma das vítimas do acidente registrado nesta terça-feira (10), na GO-154, entre Itaguari e Taquaral de Goiás.

A batida aconteceu no km 138 da rodovia, em um trecho de baixada e sob forte chuva.

Um caminhão baú que trafegava no sentido Itaguari/Taquaral de Goiás teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o Renault Logan conduzido por Cristóvão, que seguia no sentido oposto.

Leia também

Renault Logan de Cristóvão ficou severamente avariada. (Foto: Reprodução)Com a força do impacto, os veículos foram arremessados para fora da pista. Uma caminhonete que trafegava logo atrás do carro também acabou sendo atingida.Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.

Quando chegaram ao local, os socorristas encontraram Cristóvão preso às ferragens, consciente, com suspeita de fraturas no tórax e abdômen, além de um corte na face.

Após o trabalho de desencarceramento, ele foi retirado do veículo, imobilizado e encaminhado ao Hospital Municipal de Itaberaí. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

Renault Logan de Cristóvão ficou severamente avariada. (Foto: Reprodução)

Renault Logan de Cristóvão ficou severamente avariada. (Foto: Reprodução)

Uma passageira que estava no carro com a vítima fatal já havia sido levada ao mesmo hospital por uma ambulância local antes da chegada das equipes policiais.

O motorista do caminhão e o passageiro sofreram apenas ferimentos leves na região da cabeça e recusaram atendimento médico. O condutor da caminhonete não se feriu.

Os dois motoristas realizaram teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Em nota, o CBM-GO lamentou a morte de Cristóvão Pinto da Silva e manifestou solidariedade ao sargento Fernando e aos familiares.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.