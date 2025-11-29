Última cidade ligada por terra em Goiás ganhará acesso com asfalto, anuncia Goinfra

Pavimentação vai encerrar isolamento viário do município e reforçar a conexão do Norte goiano com rodovias federais

Danilo Boaventura - 29 de novembro de 2025

Bonópolis, único dos 246 municípios goianos ainda acessado exclusivamente por estrada de terra, está prestes a deixar essa condição.

A Agência Goiana de Obras (Goinfra) anunciou que o trecho final da GO-154, com 36 quilômetros, será pavimentado e entregue no início de dezembro.

A obra vai ligar o distrito de Cruzeiro do Norte ao município vizinho de Novo Planalto, criando o primeiro acesso totalmente asfaltado à cidade.

A etapa atual dos trabalhos envolve drenagem, preparação da pista e implantação da sinalização.

O projeto de engenharia também inclui duas pontes de grande porte: uma de 60 metros sobre o rio Pintado e outra de 50 metros sobre o rio Lajeado.

As estruturas foram consideradas fundamentais para garantir segurança e durabilidade ao tráfego da região.

De acordo com o presidente da Goinfra, Pedro Sales, a pavimentação da GO-154 tem impacto direto na economia local.

A rodovia se conecta a importantes eixos federais, como a BR-153, permitindo maior integração logística entre Goiás e o Tocantins. Com isso, o escoamento da produção agropecuária deve ganhar agilidade e reduzir custos.

Conforme a autarquia, a obra faz parte do pacote de investimentos que o governo estadual vem executando nas regiões Norte e Vale do Araguaia.

Entre as entregas recentes estão os 32 quilômetros da GO-239, que ligam Nova Crixás ao distrito turístico de São José dos Bandeirantes; a pavimentação da GO-156, entre Uirapuru e Mundo Novo; e a revitalização de mais de 66 quilômetros da GO-336, trecho que conecta Crixás a Nova Crixás.

Com o novo asfalto, Bonópolis deixará de ser a única cidade isolada por estrada de terra e passará a integrar, de forma definitiva, a malha pavimentada do estado.