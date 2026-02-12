Direito do motorista: veículos danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização e guincho gratuito

Motoristas podem exigir ressarcimento por danos causados por buracos em ruas e estradas; responsabilidade é de quem administra a via

Gabriel Yuri Souto - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Motoristas brasileiros que têm seus veículos danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização por danos materiais, e em alguns casos até guincho gratuito.

A legislação brasileira e decisões atuais da Justiça reconhecem a responsabilidade de quem administra a via em acidentes desse tipo.

De acordo com especialistas em direito civil, ruas mal conservadas, sem sinalização ou com buracos profundos colocam em risco a segurança e os bens dos condutores. Por isso, o Estado ou o gestor responsável pela via pode ser obrigado a reparar os prejuízos causados ao motorista.

Base legal garante reparação por omissão na manutenção

O direito à indenização está amparado pela Constituição Federal e por outros dispositivos legais brasileiros. O artigo 37, § 6º da CF estabelece que entes públicos e prestadores de serviços públicos respondem pelos danos causados quando há omissão na manutenção de serviços essenciais.

Além disso, o Código Civil complementa essa obrigação ao responsabilizar o administrador da via em caso de danos causados pela falta de conservação ou sinalização adequada.

Quem deve indenizar em caso de danos ao veículo?

A responsabilidade varia conforme o tipo de via em que ocorreu o dano:

Vias municipais e urbanas: a prefeitura deve responder pelo dano do veículo.

Rodovias estaduais: o Estado é responsável pela manutenção e indenização.

Rodovias federais: a União responde pelos prejuízos.

Rodovias concedidas à iniciativa privada: a concessionária administra a via e pode ser responsabilizada.

Como comprovar o direito ao ressarcimento

Para ter sucesso no pedido de indenização, o motorista precisa comprovar alguns pontos essenciais:

Local, data e hora do acidente ou dano.

Fotos do buraco ou defeito na via.

Fotos dos danos ao veículo.

Boletim de ocorrência ou relatório formal.

Orçamentos ou comprovante de conserto do veículo.

Especialistas recomendam guardar documentos, recibos e imagens para fortalecer o pedido administrativo ou judicial.

Guincho gratuito e outras assistências

Quando o veículo fica inoperante após o impacto com o buraco, o motorista pode solicitar guincho gratuito e outras assistências previstas em contrato de seguro ou, em alguns casos, por meio de ordem judicial enquanto o processo de indenização segue.

Vale destacar que o pedido de guincho deve constar de forma clara nas reclamações administrativas ou judiciais, junto à comprovação do dano e do motivo que impediu o veículo de continuar trafegando.

Importante: ninguém perde o direito por desconhecer a lei

Apesar de ser um direito assegurado, muitos motoristas não sabem que podem pedir indenização por danos causados por buracos na via. A legislação existe justamente para proteger o cidadão quando a má conservação representa risco ou prejuízo.

Por isso, sempre que ocorrer um dano ao veículo em decorrência de buracos em ruas ou estradas, o condutor deve registrar o caso, reunir evidências e procurar orientação jurídica ou administrativa para validar seu pedido de ressarcimento.

