Direito do motorista: veículos danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização e guincho gratuito

Motoristas podem exigir ressarcimento por danos causados por buracos em ruas e estradas; responsabilidade é de quem administra a via

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
Motoristas que têm carros danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização e serviços como guincho gratuito; entenda como funciona.
(Foto: Captura de tela/YouTube)

Motoristas brasileiros que têm seus veículos danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização por danos materiais, e em alguns casos até guincho gratuito.

A legislação brasileira e decisões atuais da Justiça reconhecem a responsabilidade de quem administra a via em acidentes desse tipo.

De acordo com especialistas em direito civil, ruas mal conservadas, sem sinalização ou com buracos profundos colocam em risco a segurança e os bens dos condutores. Por isso, o Estado ou o gestor responsável pela via pode ser obrigado a reparar os prejuízos causados ao motorista.

Leia também

Base legal garante reparação por omissão na manutenção

O direito à indenização está amparado pela Constituição Federal e por outros dispositivos legais brasileiros. O artigo 37, § 6º da CF estabelece que entes públicos e prestadores de serviços públicos respondem pelos danos causados quando há omissão na manutenção de serviços essenciais.

Além disso, o Código Civil complementa essa obrigação ao responsabilizar o administrador da via em caso de danos causados pela falta de conservação ou sinalização adequada.

Quem deve indenizar em caso de danos ao veículo?

A responsabilidade varia conforme o tipo de via em que ocorreu o dano:

  • Vias municipais e urbanas: a prefeitura deve responder pelo dano do veículo.

  • Rodovias estaduais: o Estado é responsável pela manutenção e indenização.

  • Rodovias federais: a União responde pelos prejuízos.

  • Rodovias concedidas à iniciativa privada: a concessionária administra a via e pode ser responsabilizada.

Como comprovar o direito ao ressarcimento

Para ter sucesso no pedido de indenização, o motorista precisa comprovar alguns pontos essenciais:

  • Local, data e hora do acidente ou dano.

  • Fotos do buraco ou defeito na via.

  • Fotos dos danos ao veículo.

  • Boletim de ocorrência ou relatório formal.

  • Orçamentos ou comprovante de conserto do veículo.

Especialistas recomendam guardar documentos, recibos e imagens para fortalecer o pedido administrativo ou judicial.

Guincho gratuito e outras assistências

Quando o veículo fica inoperante após o impacto com o buraco, o motorista pode solicitar guincho gratuito e outras assistências previstas em contrato de seguro ou, em alguns casos, por meio de ordem judicial enquanto o processo de indenização segue.

Vale destacar que o pedido de guincho deve constar de forma clara nas reclamações administrativas ou judiciais, junto à comprovação do dano e do motivo que impediu o veículo de continuar trafegando.

Importante: ninguém perde o direito por desconhecer a lei

Apesar de ser um direito assegurado, muitos motoristas não sabem que podem pedir indenização por danos causados por buracos na via. A legislação existe justamente para proteger o cidadão quando a má conservação representa risco ou prejuízo.

Por isso, sempre que ocorrer um dano ao veículo em decorrência de buracos em ruas ou estradas, o condutor deve registrar o caso, reunir evidências e procurar orientação jurídica ou administrativa para validar seu pedido de ressarcimento.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.