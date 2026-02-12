Direito do motorista: veículos danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização e guincho gratuito
Motoristas podem exigir ressarcimento por danos causados por buracos em ruas e estradas; responsabilidade é de quem administra a via
Motoristas brasileiros que têm seus veículos danificados por buracos em vias públicas podem ter direito a indenização por danos materiais, e em alguns casos até guincho gratuito.
A legislação brasileira e decisões atuais da Justiça reconhecem a responsabilidade de quem administra a via em acidentes desse tipo.
De acordo com especialistas em direito civil, ruas mal conservadas, sem sinalização ou com buracos profundos colocam em risco a segurança e os bens dos condutores. Por isso, o Estado ou o gestor responsável pela via pode ser obrigado a reparar os prejuízos causados ao motorista.
Base legal garante reparação por omissão na manutenção
O direito à indenização está amparado pela Constituição Federal e por outros dispositivos legais brasileiros. O artigo 37, § 6º da CF estabelece que entes públicos e prestadores de serviços públicos respondem pelos danos causados quando há omissão na manutenção de serviços essenciais.
Além disso, o Código Civil complementa essa obrigação ao responsabilizar o administrador da via em caso de danos causados pela falta de conservação ou sinalização adequada.
Quem deve indenizar em caso de danos ao veículo?
A responsabilidade varia conforme o tipo de via em que ocorreu o dano:
-
Vias municipais e urbanas: a prefeitura deve responder pelo dano do veículo.
-
Rodovias estaduais: o Estado é responsável pela manutenção e indenização.
-
Rodovias federais: a União responde pelos prejuízos.
-
Rodovias concedidas à iniciativa privada: a concessionária administra a via e pode ser responsabilizada.
Como comprovar o direito ao ressarcimento
Para ter sucesso no pedido de indenização, o motorista precisa comprovar alguns pontos essenciais:
-
Local, data e hora do acidente ou dano.
-
Fotos do buraco ou defeito na via.
-
Fotos dos danos ao veículo.
-
Boletim de ocorrência ou relatório formal.
-
Orçamentos ou comprovante de conserto do veículo.
Especialistas recomendam guardar documentos, recibos e imagens para fortalecer o pedido administrativo ou judicial.
Guincho gratuito e outras assistências
Quando o veículo fica inoperante após o impacto com o buraco, o motorista pode solicitar guincho gratuito e outras assistências previstas em contrato de seguro ou, em alguns casos, por meio de ordem judicial enquanto o processo de indenização segue.
Vale destacar que o pedido de guincho deve constar de forma clara nas reclamações administrativas ou judiciais, junto à comprovação do dano e do motivo que impediu o veículo de continuar trafegando.
Importante: ninguém perde o direito por desconhecer a lei
Apesar de ser um direito assegurado, muitos motoristas não sabem que podem pedir indenização por danos causados por buracos na via. A legislação existe justamente para proteger o cidadão quando a má conservação representa risco ou prejuízo.
Por isso, sempre que ocorrer um dano ao veículo em decorrência de buracos em ruas ou estradas, o condutor deve registrar o caso, reunir evidências e procurar orientação jurídica ou administrativa para validar seu pedido de ressarcimento.
