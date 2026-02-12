O buraquinho no meio dos bancos de plástico tem uma utilidade pouco conhecida

O pequeno furo no centro do assento vai muito além da estética e revela uma engenharia simples, mas inteligente

Isabella Victória - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Quem nunca sentou em um banquinho de plástico e reparou naquele pequeno furo redondo no meio do assento?

Discreto, quase invisível na rotina, ele costuma passar despercebido — mas está longe de ser um detalhe aleatório.

Muito comum em áreas externas, cozinhas, varandas e comércios, o banco de plástico é símbolo de praticidade e baixo custo.

E justamente por ser um objeto tão popular, cada detalhe do seu design tem uma razão de existir.

Escoamento que evita transtornos

O orifício central cumpre uma função essencial quando o assunto é água.

Em ambientes externos, onde chuva e lavagem são frequentes, o furo permite o escoamento imediato do líquido.

Sem ele, a água ficaria acumulada no assento, formando pequenas poças desconfortáveis e até favorecendo o surgimento de mofo com o tempo.

O detalhe simples evita sujeira, mau cheiro e aumenta a durabilidade do produto.

Mais conforto nos dias quentes

Nos períodos de calor intenso, o pequeno furo também faz diferença.

A abertura facilita a circulação de ar e reduz a sensação abafada típica do plástico exposto ao sol.

Embora discreta, essa ventilação ajuda a tornar o uso mais confortável, principalmente em regiões de altas temperaturas.

Um aliado invisível na fabricação

O benefício não aparece apenas no uso diário.

Durante o processo de produção, o plástico derretido precisa se espalhar de maneira uniforme dentro do molde.

O orifício contribui para equilibrar essa distribuição, diminuindo tensões no material e reduzindo o risco de rachaduras ou deformações.

Assim, o banco se torna mais resistente sem que o custo final aumente.

Facilidade ao empilhar e transportar

Quem já tentou separar bancos de plástico muito encaixados sabe que eles podem “grudar” uns nos outros.

O furo impede a formação de vácuo entre as peças, facilitando o manuseio e evitando danos.

Além disso, muitas pessoas utilizam a abertura como apoio para carregar o banco com apenas uma mão, tornando o transporte ainda mais prático no dia a dia.

Pequeno no tamanho, mas grande na funcionalidade, o detalhe mostra que até os objetos mais simples escondem soluções inteligentes.

