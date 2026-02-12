Secretário de Itumbiara mata filho e deixa outro em estado grave antes de tirar a própria vida

Crianças foram socorridas às pressas por amigos que chegaram ao local antes das equipes oficiais

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2026

Thales com os filhos, genro do prefeito de Itumbiara. (Foto: Reprodução)

O Secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, matou um de seus filhos, baleou o outro e, em seguida, tirou a própria vida após publicar uma mensagem de despedida em suas redes sociais.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), no Condomínio Paraíso, localizado na Vila de Furnas, em Itumbiara.

O caso teve início quando amigos e familiares viram um post de Thales, no qual o pai afirmava que tiraria a vida das duas crianças e a dele logo em seguida.

Desesperadas, as testemunhas correram até a residência e se depararam com um cenário de horror: Thales e os dois filhos estavam deitados na cama, todos com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Ao entrarem no imóvel, as testemunhas sentiram um forte odor de gasolina. No interior da casa, foram localizados dois galões de cinco litros vazios, indicando que Thales possivelmente pretendia incendiar o local. Ele foi encontrado com uma pistola próxima ao corpo, já sem sinais vitais.

As crianças foram socorridas às pressas por amigos que chegaram ao local antes das equipes oficiais. Ambas apresentavam ferimentos graves.

Um dos filhos, identificado como Miguel Araújo Machado, foi levado ao Hospital Municipal, mas, devido à gravidade da lesão, não resistiu e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade.

O outro filho recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido em estado gravíssimo para o Hospital Estadual São Marcos. Não há, até o momento, novas atualizações sobre o quadro clínico do sobrevivente.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Polícia Científica. A arma utilizada no crime foi recolhida para perícia, e os corpos de pai e filho foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Vale destacar que, além de Secretário de Governo, Thales também era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo

