Mãe e filho são encontrados mortos lado a lado em fazenda localizada em Goiás

Idosa ainda tentou ligar para conhecidos e pediu ajuda para o filho, mas quando socorro chegou ao local, ambos estavam mortos

Davi Galvão - 14 de fevereiro de 2026

Mãe e filho foram encontrados mortos na fazenda. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas, mãe e filho, morreram após sofrerem uma descarga elétrica em uma propriedade na rural de Itaguaru, região Central de Goiás, nesta sexta-feira (14).

Pouco antes de falecer, a mãe, identificada como Luzia Rodrigues Morais, de 66 anos, teria telefonado desesperada para conhecidos informando sobre o ocorrido e pedindo que uma ambulância fosse acionada.

Ainda segundo testemunhas, ela relatou que o filho, Hebert Rodrigues de Andrade, de 42, estava debaixo de um trator acoplado a uma sementeira, mas não soube explicar as circunstâncias exatas do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Uruana foi até a propriedade, mas ao chegar, encontrou mãe e filho já em óbito, caídos ao lado do maquinário. A principal suspeita é que as vítimas tenham sofrido uma descarga elétrica.

A Polícia Militar (PM) isolou a área e acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Ceres, que realizou a perícia e a remoção dos corpos.

O caso foi registrado como morte acidental e será apurado pela Polícia Civil (PC).

