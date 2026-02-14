Nova atualização do Gov.br não exigirá mais reconhecimento facial nem senha para acessar o aplicativo

Versão vai simplificar autenticação, ampliar recursos e dar acesso mais rápido aos serviços públicos digitais

Gabriel Dias -
Gov.br não exigirá mais reconhecimento facial nem senha para acessar o aplicativo
(Foto: Reprodução / Agência Brasil)

Acessar o aplicativo do Gov.br ficou ainda mais ágil. A nova atualização elimina etapas que antes eram obrigatórias, como o reconhecimento facial e, em alguns casos, até a digitação de senha para acessar serviços públicos digitais, o que tornava o processo mais demorado.

Agora, ao utilizar serviços integrados ao botão “Entrar com gov.br”, o acesso pode ser feito apenas com a biometria do próprio celular, sem a necessidade de digitar a senha.

Disponível desde 28 de janeiro na Google Play e na Apple Store, a nova versão representa uma mudança relevante na plataforma, que já reúne mais de 170 milhões de usuários em todo o país.

Leia também

Outra novidade é que o aplicativo não exige mais o reconhecimento facial no primeiro acesso, etapa que gerava críticas devido à demora na experiência do usuário.

A proposta é integrar a segurança do aplicativo aos recursos já disponíveis nos smartphones, tornando o processo mais prático e garantindo uma experiência mais rápida para quem utiliza a ferramenta no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.