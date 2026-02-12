Biometria obrigatória: INSS começa a exigir cadastro para liberar pagamento de benefícios a novos solicitantes

Exigência vale para novos pedidos no INSS desde 21/11/2025. Veja cronograma, documentos aceitos e quem pode ser dispensado

Gustavo de Souza - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Gabriel Cabral/Folhapress)

Pedir aposentadoria, pensão ou auxílio no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conta com mais uma medida contra fraudes.

Desde 21 de novembro de 2025, novos requerimentos passaram a exigir comprovação biométrica como etapa obrigatória para o benefício avançar no sistema.

A medida foi regulamentada pelo Decreto nº 12.561, que trata do cadastro biométrico obrigatório para benefícios da seguridade social de competência da União e busca aumentar a segurança dos dados e reduzir pagamentos indevidos.

O INSS reforça que a mudança atinge quem vai pedir agora. Quem já recebe não terá bloqueio automático e só será chamado se houver necessidade de atualização, com aviso individual e antecedência.

O que muda para quem vai pedir benefício e quais documentos valem

Desde novembro, qualquer novo pedido exige que o cidadão tenha biometria registrada. Nesta primeira fase, o sistema aceita biometria vinculada à Carteira de Identidade Nacional (CIN), à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou ao Título de Eleitor.

O cronograma previsto inclui que, a partir de 1º de maio de 2026, quem solicitar um novo benefício e não tiver biometria nos documentos aceitos precisará emitir a CIN para dar andamento ao pedido.

E vem mais mudança pela frente: em 1º de janeiro de 2028, a CIN passa a ser o único documento com biometria aceito para requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, segundo o cronograma divulgado.

Quem já recebe vai ter o pagamento bloqueado?

O INSS afirma que não haverá suspensão automática para aposentados, pensionistas e demais beneficiários ativos. A implementação para quem já está na folha será gradual.

Se o órgão identificar a necessidade de atualização biométrica, o segurado será comunicado individualmente e com antecedência, sem impacto imediato no pagamento, justamente para reduzir riscos de golpe e correria desnecessária.

A orientação é desconfiar de mensagens fora dos canais oficiais. O aviso, quando existir, deve vir por meios institucionais e com instruções claras sobre o que fazer.

Quem pode ser dispensado da biometria e como consultar no Meu INSS

A regulamentação prevê situações em que a exigência pode ser dispensada, enquanto o poder público não oferecer alternativas.

Entre elas estão pessoas com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação), moradores de áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo Programa Previdência Social Fluvial (PrevBarco), além de migrantes, refugiados e apátridas, e residentes no exterior.

Também há dispensa temporária para quem solicitar, até 30 de abril de 2026, benefícios como salário-maternidade, benefício por incapacidade temporária e pensão por morte.

Para acompanhar sua situação e conferir regras atualizadas, o INSS recomenda usar o site e o aplicativo Meu INSS, além dos canais oficiais de atendimento do órgão.

