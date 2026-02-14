Os signos que podem viver um reencontro que muda o rumo dos próximos meses

Conversas interrompidas, sentimentos mal resolvidos e vínculos que ficaram no “e se” podem voltar à cena e, para alguns signos, isso tende a mexer com decisões importantes

Layne Brito - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Nem todo reencontro é sobre romance. Às vezes, é uma amizade que reaparece, um familiar com quem a relação esfriou, um ex que volta com outra postura ou até alguém do passado profissional trazendo uma oportunidade inesperada.

Na astrologia, certos períodos favorecem retornos, revisões e conversas que pareciam encerradas, como se a vida desse uma segunda chance para compreender, ajustar e seguir de um jeito diferente.

E quando esse tipo de reencontro acontece no momento certo, ele pode mudar o rumo dos próximos meses seja por reaproximação, seja por encerramento definitivo e libertador.

1. Câncer

Câncer tende a sentir reencontros com intensidade, porque guarda memórias e vínculos com muito carinho.

Um retorno pode trazer acolhimento, cura e reconciliação, especialmente em relações familiares ou afetivas.

Além disso, este signo pode perceber que certas dores do passado já não têm o mesmo peso e isso abre espaço para recomeços mais maduros.

2. Libra

Libra pode viver um reencontro que traz conversa, esclarecimento e decisão. O que estava mal resolvido ganha chance de ser entendido com calma.

Por isso, esse signo tende a perceber que não dá mais para ficar em cima do muro: ou a relação se ajusta e segue com equilíbrio, ou se encerra com paz e dignidade.

3. Escorpião

Para Escorpião, reencontros costumam mexer com profundidade. Pode ser alguém que volta para pedir perdão, explicar, ou reabrir uma porta que parecia trancada.

A diferença é que, agora, Escorpião tende a agir com mais lucidez: se fizer sentido, aprofunda; se não fizer, corta sem culpa. E isso muda os próximos meses porque transforma padrões.

4. Capricórnio

Capricórnio pode reencontrar alguém ligado a trabalho, projetos ou decisões importantes. Às vezes, é um contato antigo que vira parceria, uma oportunidade que retorna ou uma conversa que destrava um caminho.

Como o signo é pragmático, tende a avaliar com frieza, mas pode se surpreender ao perceber que o reencontro também mexe no emocional.

5. Peixes

Peixes tem reencontros que parecem “destino”. Pode ser um vínculo antigo reaparecendo com outra energia, ou uma conexão que volta para trazer aprendizado e fechamento.

Para esse signo, o impacto costuma ser emocional, mas também transformador: ele entende o que precisa soltar, o que precisa perdoar e o que vale recomeçar.

No fim, reencontros não acontecem à toa: eles surgem para ajustar algo que ficou pendente. Portanto, se alguém do passado reaparecer, observe como você se sente, o que mudou e o que você quer construir daqui para frente.

Às vezes, o reencontro muda o curso dos próximos meses não porque traz de volta, mas porque finalmente coloca um ponto final onde faltava coragem.

