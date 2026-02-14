Vídeo mostra momento em que carro avança PARE e atinge motorista de aplicativo em Anápolis
Imagens mostram que veículo conduzido por jovem de 21 anos estava em alta velocidade ao atravessar cruzamento
Uma câmera de segurança filmou o momento exato do acidente de trânsito envolvendo dois carros na madrugada deste sábado (14), em Anápolis.
A colisão aconteceu em um cruzamento no bairro Jardim Progresso, na Avenida 10. Conforme as imagens, é possível ver quando o Vectra, conduzido pelo jovem de 21 anos, aparece em alta velocidade.
Em seguida, ele avança a sinalização de “PARE” antes de entrar no cruzamento, batendo em cheio com o Voyage, que era conduzido por um motorista de aplicativo e seguia regularmente pela avenida.
Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e acabou atravessando o canteiro central, parando no lado oposto da pista.
Já o condutor do Vectra foi encontrado consciente, caído próximo à via, e relatava dores nas costas e nos braços. O veículo, que ficou bastante avariado, parou atravessado no canteiro.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro no local e encaminhou o jovem para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por avaliação médica.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
