Vídeo mostra momento em que carro avança PARE e atinge motorista de aplicativo em Anápolis

Imagens mostram que veículo conduzido por jovem de 21 anos estava em alta velocidade ao atravessar cruzamento

Augusto Araújo - 14 de fevereiro de 2026

Vídeo registrou momento em que Vectra colidiu com Voyage na Avenida 10. (Foto: Reprodução)

Uma câmera de segurança filmou o momento exato do acidente de trânsito envolvendo dois carros na madrugada deste sábado (14), em Anápolis.

A colisão aconteceu em um cruzamento no bairro Jardim Progresso, na Avenida 10. Conforme as imagens, é possível ver quando o Vectra, conduzido pelo jovem de 21 anos, aparece em alta velocidade.

Em seguida, ele avança a sinalização de “PARE” antes de entrar no cruzamento, batendo em cheio com o Voyage, que era conduzido por um motorista de aplicativo e seguia regularmente pela avenida.

Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e acabou atravessando o canteiro central, parando no lado oposto da pista.

Já o condutor do Vectra foi encontrado consciente, caído próximo à via, e relatava dores nas costas e nos braços. O veículo, que ficou bastante avariado, parou atravessado no canteiro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro no local e encaminhou o jovem para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por avaliação médica.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!