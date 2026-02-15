Apostadores de Goiânia acertam números na Mega-Sena e levam mais de R$ 87 mil

Além dos goianos, uma aposta simples realizada na Lógica Loterias, no Distrito Federal (DF), também levou uma fatia do prêmio, faturando R$ 43.862,01

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Imagem mostra cartela da Mega-Sena
Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

A sorte sorriu para moradores de Goiânia, que puderam acordar com a notícia de que foram agraciados com uma bolada na Mega-Sena, sorteada na noite deste sábado (14).

Mesmo que não tenham conseguido cravar as seis dezenas sorteadas e levar o prêmio avaliado em R$ 62 milhões, os goianos tiraram a sorte grande ao acertarem a quina.

A aposta, realizada por meio de um bolão na Loterias Nippon, com sete números marcados e sete cotas, fez com que os sortudos conquistassem juntos R$ 87.724, resultando em R$ 12.532 para cada um.

Leia também

Além dos goianos, uma aposta simples realizada na Lógica Loterias, no Distrito Federal (DF), também levou uma fatia do prêmio, faturando R$ 43.862,01.

O concurso 2973 da Mega-Sena sorteou, neste sábado, os números: 16 – 24 – 27 – 31 – 45 – 46.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 72 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.