Apostadores de Goiânia acertam números na Mega-Sena e levam mais de R$ 87 mil

Além dos goianos, uma aposta simples realizada na Lógica Loterias, no Distrito Federal (DF), também levou uma fatia do prêmio, faturando R$ 43.862,01

Isabella Valverde - 15 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

A sorte sorriu para moradores de Goiânia, que puderam acordar com a notícia de que foram agraciados com uma bolada na Mega-Sena, sorteada na noite deste sábado (14).

Mesmo que não tenham conseguido cravar as seis dezenas sorteadas e levar o prêmio avaliado em R$ 62 milhões, os goianos tiraram a sorte grande ao acertarem a quina.

A aposta, realizada por meio de um bolão na Loterias Nippon, com sete números marcados e sete cotas, fez com que os sortudos conquistassem juntos R$ 87.724, resultando em R$ 12.532 para cada um.

Além dos goianos, uma aposta simples realizada na Lógica Loterias, no Distrito Federal (DF), também levou uma fatia do prêmio, faturando R$ 43.862,01.

O concurso 2973 da Mega-Sena sorteou, neste sábado, os números: 16 – 24 – 27 – 31 – 45 – 46.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 72 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!