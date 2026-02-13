Moradores de Goiânia têm até 20 de fevereiro para pagar IPTU 2026 com desconto

Tributo pode ser quitado à vista com 10% de abatimento ou parcelado

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Sefaz)

Os moradores de Goiânia têm até 20 de fevereiro para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 com 10% de desconto na cota única.

A Prefeitura já começou a enviar os boletos pelos Correios, mas o documento também pode ser emitido pelo site oficial do município.

No caso do Imposto Territorial Urbano (ITU), a guia também está disponível pela internet ou nas unidades do Atende Fácil.

Neste ano, o valor do IPTU foi reajustado em 4,46%, percentual que corresponde apenas à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo a gestão Sandro Mabel (UB), não houve aumento real do imposto, apenas reposição da perda inflacionária.

O valor total lançado para 2026 é de cerca de R$ 1,416 bilhão. A previsão de arrecadação, considerando descontos e inadimplência, é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Formas de pagamento

O contribuinte pode pagar:

À vista, com 10% de desconto até 20 de fevereiro

Parcelado em até 11 vezes iguais, sem desconto

Em até 12 vezes no cartão de crédito, mantendo o desconto do boleto, com juros da operadora

Via PIX, usando o QR Code da guia

O pagamento pode ser feito em bancos, lotéricas ou pelo internet banking.

Pela Constituição Federal, pelo menos 25% do valor arrecadado com o IPTU deve ser aplicado na educação e 15% na saúde. O restante é utilizado em obras, serviços e manutenção da cidade.

Como emitir o boleto

Para emitir o boleto, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura de Goiânia, clicar no banner “IPTU e ITU 2026 – Consulte e emita seu boleto aqui” e informar o número da inscrição cadastral.

Também é possível procurar atendimento presencial em qualquer unidade do Atende Fácil.

