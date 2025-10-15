Distrito Federal terá concurso público com 10 mil vagas para professores e servidores da Educação

Pedro Ribeiro - 15 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência GOV)

O novo concurso público do Distrito Federal promete movimentar a área da Educação e atrair milhares de candidatos em busca de estabilidade e boas oportunidades de carreira.

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou oficialmente a abertura do certame, que vai ofertar 10.604 vagas entre cargos efetivos e cadastro de reserva.

A medida foi publicada no Diário Oficial e já gera grande expectativa entre quem sonha em ingressar no serviço público.

De acordo com a portaria assinada pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, o concurso público será destinado à contratação de professores e profissionais da Educação para reforçar o quadro de servidores da rede pública do Distrito Federal.

No total, serão 2.650 vagas imediatas e 7.954 para cadastro de reserva.

Isso significa que os aprovados poderão ser chamados ao longo do prazo de validade do concurso, conforme a necessidade da Secretaria de Educação.

Veja como as vagas estão distribuídas:

1.879 vagas para Professor da Educação Básica (40h);

50 vagas para Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

171 vagas para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

300 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

250 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – especialidade Monitor (30h).

Além dessas, o cadastro de reserva inclui:

5.638 vagas para Professor da Educação Básica;

150 vagas para Pedagogo-Orientador Educacional;

516 vagas para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional;

900 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional;

750 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – especialidade Monitor.

Previsão de nomeações e validade do concurso

Segundo o documento oficial, pelo menos 10% das vagas deverão ser preenchidas nos primeiros 12 meses após a homologação do resultado final.

Esse percentual, no entanto, poderá ser ampliado conforme a necessidade da rede de ensino e a disponibilidade orçamentária.

O concurso público terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, o que aumenta as chances de convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva.

A seleção será organizada pela Secretaria de Estado de Educação do DF, que ficará responsável por definir as etapas do processo seletivo, o conteúdo programático e a banca examinadora.

Por que o concurso público é uma oportunidade valiosa

O novo concurso do Distrito Federal chega em um momento de valorização da carreira docente e de expansão das políticas públicas voltadas à Educação.

Além de estabilidade, os cargos oferecem remuneração atrativa e benefícios que tornam a carreira pública ainda mais vantajosa.

Outro ponto importante é a variedade de funções abertas — tanto para quem tem formação em licenciaturas quanto para profissionais de áreas administrativas e de gestão.

Isso amplia as oportunidades para diferentes perfis e níveis de escolaridade.

Dicas para quem vai se preparar

Como o número de vagas é expressivo, a concorrência também deve ser alta.

Por isso, é essencial começar a preparação o quanto antes. Veja algumas dicas rápidas:

Acompanhe diariamente as publicações oficiais da Secretaria de Educação.

Monte um cronograma de estudos com base nos conteúdos mais cobrados em concursos anteriores.

Reserve tempo para revisar e fazer simulados.

Priorize disciplinas básicas, como português, legislação educacional e conhecimentos específicos da área.

A dedicação constante é o diferencial entre quem apenas tenta e quem realmente conquista a vaga.

