Distrito Federal terá concurso público com 10 mil vagas para professores e servidores da Educação
A medida foi publicada no Diário Oficial e já gera grande expectativa entre quem sonha em ingressar no serviço público
O novo concurso público do Distrito Federal promete movimentar a área da Educação e atrair milhares de candidatos em busca de estabilidade e boas oportunidades de carreira.
O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou oficialmente a abertura do certame, que vai ofertar 10.604 vagas entre cargos efetivos e cadastro de reserva.
A medida foi publicada no Diário Oficial e já gera grande expectativa entre quem sonha em ingressar no serviço público.
De acordo com a portaria assinada pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, o concurso público será destinado à contratação de professores e profissionais da Educação para reforçar o quadro de servidores da rede pública do Distrito Federal.
No total, serão 2.650 vagas imediatas e 7.954 para cadastro de reserva.
Isso significa que os aprovados poderão ser chamados ao longo do prazo de validade do concurso, conforme a necessidade da Secretaria de Educação.
Veja como as vagas estão distribuídas:
-
1.879 vagas para Professor da Educação Básica (40h);
-
50 vagas para Pedagogo-Orientador Educacional (40h);
-
171 vagas para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);
-
300 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);
-
250 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – especialidade Monitor (30h).
Além dessas, o cadastro de reserva inclui:
-
5.638 vagas para Professor da Educação Básica;
-
150 vagas para Pedagogo-Orientador Educacional;
-
516 vagas para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional;
-
900 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional;
-
750 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – especialidade Monitor.
Previsão de nomeações e validade do concurso
Segundo o documento oficial, pelo menos 10% das vagas deverão ser preenchidas nos primeiros 12 meses após a homologação do resultado final.
Esse percentual, no entanto, poderá ser ampliado conforme a necessidade da rede de ensino e a disponibilidade orçamentária.
O concurso público terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, o que aumenta as chances de convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva.
A seleção será organizada pela Secretaria de Estado de Educação do DF, que ficará responsável por definir as etapas do processo seletivo, o conteúdo programático e a banca examinadora.
Por que o concurso público é uma oportunidade valiosa
O novo concurso do Distrito Federal chega em um momento de valorização da carreira docente e de expansão das políticas públicas voltadas à Educação.
Além de estabilidade, os cargos oferecem remuneração atrativa e benefícios que tornam a carreira pública ainda mais vantajosa.
Outro ponto importante é a variedade de funções abertas — tanto para quem tem formação em licenciaturas quanto para profissionais de áreas administrativas e de gestão.
Isso amplia as oportunidades para diferentes perfis e níveis de escolaridade.
Dicas para quem vai se preparar
Como o número de vagas é expressivo, a concorrência também deve ser alta.
Por isso, é essencial começar a preparação o quanto antes. Veja algumas dicas rápidas:
-
Acompanhe diariamente as publicações oficiais da Secretaria de Educação.
-
Monte um cronograma de estudos com base nos conteúdos mais cobrados em concursos anteriores.
-
Reserve tempo para revisar e fazer simulados.
-
Priorize disciplinas básicas, como português, legislação educacional e conhecimentos específicos da área.
A dedicação constante é o diferencial entre quem apenas tenta e quem realmente conquista a vaga.
