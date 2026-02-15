Cebola recheada: aprenda a fazer essa delícia para fugir do óbvio
Receita aromática promete transformar um ingrediente comum que pode surpreender quando preparado de forma diferente
Versátil e presente em praticamente todas as cozinhas brasileiras, a cebola costuma ser coadjuvante nos pratos do dia a dia. No entanto, quando assume o papel principal, pode se transformar em uma receita sofisticada, aromática e surpreendentemente delicada.
A cebola recheada é um exemplo disso: um preparo assado, suculento e cheio de especiarias, ideal para quem deseja inovar sem recorrer a ingredientes complexos.
A técnica de cozinhar previamente a cebola em água fervente facilita a separação das camadas e garante textura macia após o forno.
Nesta versão, o recheio combina proteína vegetal com arroz e ervas frescas, criando uma mistura nutritiva e aromática, mas se você preferir, pode colocar carne moída.
Ingredientes
- 3 cebolas grandes
- 270g de carne moída vegetal (ou lentilha cozida / proteína de soja) ou carne moída bovina
- Meia xícara de arroz branco cru
- 1 tomate picado
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de extrato de tomate
- Suco de 1/2 limão
- Hortelã e cebolinha a gosto
- Sal, pimenta síria, cominho e pimenta calabresa a gosto
- 2 colheres (sopa) de azeite
Para fazer o molho:
- Meia xícara de extrato de tomate
- Meia colher (sopa) de molho de pimenta (opcional)
- Meia colher (sopa) de melado de cana
- 250 ml de água
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Faça um corte superficial nas cebolas até o centro. Cozinhe em água fervente por cerca de 12 minutos, ou até ficarem macias. Escorra e deixe esfriar.
- Prepare o recheio misturando a proteína vegetal, o arroz cru, o tomate, o alho, as ervas, o extrato de tomate, o suco de limão, os temperos e o azeite. Mexa até obter uma mistura homogênea.
- Separe cuidadosamente os anéis das cebolas já frias. Coloque aproximadamente uma colher de sopa do recheio em cada camada e enrole formando pequenos rolinhos. Disponha em uma travessa.
- Misture todos os ingredientes do molho e despeje sobre as cebolas. Cubra com papel manteiga ou papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido à 180 °C por 55 minutos. Retire a cobertura e asse por mais 15 minutos à 230 °C para dourar.
Se preferir reduzir o tempo, pré-cozinhe o arroz até ficar al dente e asse por cerca de 25 minutos, finalizando com mais 15 minutos em temperatura alta.
O resultado é uma cebola macia, levemente adocicada, com recheio úmido e especiarias marcantes. É possível variar o grão, incluir nozes ou ajustar o nível de picância.
Para quem busca fugir do óbvio, essa cebola recheada mostra que criatividade e técnica simples podem transformar ingredientes cotidianos em protagonistas da mesa.
