Receita aromática promete transformar um ingrediente comum que pode surpreender quando preparado de forma diferente

(Foto: Captura de tela / Instagram / @laucozinhaveg)

Versátil e presente em praticamente todas as cozinhas brasileiras, a cebola costuma ser coadjuvante nos pratos do dia a dia. No entanto, quando assume o papel principal, pode se transformar em uma receita sofisticada, aromática e surpreendentemente delicada.

A cebola recheada é um exemplo disso: um preparo assado, suculento e cheio de especiarias, ideal para quem deseja inovar sem recorrer a ingredientes complexos.

A técnica de cozinhar previamente a cebola em água fervente facilita a separação das camadas e garante textura macia após o forno.

Nesta versão, o recheio combina proteína vegetal com arroz e ervas frescas, criando uma mistura nutritiva e aromática, mas se você preferir, pode colocar carne moída.

Cebola recheada: aprenda a fazer essa delícia para fugir do óbvio

Ingredientes

  • 3 cebolas grandes
  • 270g de carne moída vegetal (ou lentilha cozida / proteína de soja) ou carne moída bovina
  • Meia xícara de arroz branco cru
  • 1 tomate picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher (sopa) de extrato de tomate
  • Suco de 1/2 limão
  • Hortelã e cebolinha a gosto
  • Sal, pimenta síria, cominho e pimenta calabresa a gosto
  • 2 colheres (sopa) de azeite

Para fazer o molho:

  • Meia xícara de extrato de tomate
  • Meia colher (sopa) de molho de pimenta (opcional)
  • Meia colher (sopa) de melado de cana
  • 250 ml de água
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Faça um corte superficial nas cebolas até o centro. Cozinhe em água fervente por cerca de 12 minutos, ou até ficarem macias. Escorra e deixe esfriar.
  2. Prepare o recheio misturando a proteína vegetal, o arroz cru, o tomate, o alho, as ervas, o extrato de tomate, o suco de limão, os temperos e o azeite. Mexa até obter uma mistura homogênea.
  3. Separe cuidadosamente os anéis das cebolas já frias. Coloque aproximadamente uma colher de sopa do recheio em cada camada e enrole formando pequenos rolinhos. Disponha em uma travessa.
  4. Misture todos os ingredientes do molho e despeje sobre as cebolas. Cubra com papel manteiga ou papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido à 180 °C por 55 minutos. Retire a cobertura e asse por mais 15 minutos à 230 °C para dourar.

Se preferir reduzir o tempo, pré-cozinhe o arroz até ficar al dente e asse por cerca de 25 minutos, finalizando com mais 15 minutos em temperatura alta.

O resultado é uma cebola macia, levemente adocicada, com recheio úmido e especiarias marcantes. É possível variar o grão, incluir nozes ou ajustar o nível de picância.

Para quem busca fugir do óbvio, essa cebola recheada mostra que criatividade e técnica simples podem transformar ingredientes cotidianos em protagonistas da mesa.

