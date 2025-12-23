Receita de empadão de frango natalino com massa amanteigada e recheio irresistível

Clássico da ceia, empadão combina massa que derrete na boca e recheio cremoso para reunir a família

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando o Natal se aproxima, a cozinha vira palco de memórias, encontros e aromas que anunciam festa. Entre assados elaborados e sobremesas tradicionais, há um prato que nunca perde espaço na mesa: o empadão de frango.

Simples na essência, mas poderoso no sabor, ele atravessa gerações como sinônimo de aconchego e comida feita para compartilhar.

Nesta versão natalina, o empadão ganha protagonismo com uma massa amanteigada macia, que se desfaz a cada mordida, e um recheio cremoso e bem temperado, daqueles que fazem todo mundo voltar para a fila do “só mais um pedaço”. É uma receita perfeita para quem quer unir praticidade, fartura e aquele sabor que abraça.

Como preparar o empadão de frango natalino

Ingredientes – Massa

– 500 g de farinha de trigo;

– 250 g de manteiga sem sal, bem gelada e cortada em cubos;

– 1 ovo;

– 1 colher (chá) de sal;

– 2 a 4 colheres (sopa) de água gelada;

– 1 gema;

– 1 colher (sopa) de leite ou óleo.

Ingredientes – Recheio

– 500 g de peito de frango cozido e desfiado;

– 2 colheres (sopa) de azeite ou manteiga;

– 1 cebola média picada;

– 2 dentes de alho picados;

– 1/2 xícara de milho verde;

– 1/2 xícara de ervilha;

– 200 g de requeijão cremoso;

– 1/2 caixa de creme de leite;

– Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto;

– Cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo

Comece pela massa. Em uma tigela grande, misture a farinha com o sal. Acrescente a manteiga gelada e trabalhe com a ponta dos dedos até obter uma textura de farofa úmida. Incorpore o ovo e misture até a massa começar a se unir.

Se necessário, adicione a água gelada aos poucos, apenas até dar o ponto. Modele uma bola, envolva em plástico e leve à geladeira por cerca de 30 minutos.

Enquanto a massa descansa, prepare o recheio. Leve uma panela ao fogo, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar macia e levemente translúcida. Junte o alho e refogue rapidamente. Acrescente o frango desfiado, o milho e a ervilha, misturando bem.

Tempere com sal, pimenta e páprica. Desligue o fogo e incorpore o requeijão, o creme de leite e o cheiro-verde. Reserve até esfriar completamente.

Para montar, divida a massa em duas partes, sendo uma maior. Abra essa parte maior e forre o fundo e as laterais de uma forma média. Distribua o recheio frio de maneira uniforme. Abra o restante da massa e cubra o empadão, pressionando bem as bordas para fechar.

Misture a gema com o leite ou óleo e pincele a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos, ou até dourar.

Retire do forno, espere alguns minutos e sirva. No Natal, dificilmente sobrará.

