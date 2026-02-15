Morre menina de 8 anos baleada durante tentativa de assalto no RJ

Durante o crime, um dos disparos atingiu a cabeça de Valentina, que estava no banco de trás do carro

Folhapress - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A menina de 8 anos que foi baleada durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu (RJ) morreu na última sexta-feira.

Valentina da Costa Eraclito dos Santos morreu no Hospital Geral de Nova Iguaçu. A informação foi confirmada ao UOL na tarde de hoje por um amigo da família da vítima, que preferiu não ser identificado.

Ela estava internada desde a última quarta-feira. Na semana passada, a prefeitura da cidade já havia informado que o quadro de saúde da menina era gravíssimo e que ela estava sendo observada no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

A criança e o pai trafegavam de carro quando foram surpreendidos por criminosos. Durante o anúncio de assalto, os suspeitos dispararam contra o veículo, que estava na rua Nair Dias.

Um dos disparos atingiu a cabeça de Valentina, que estava no banco de trás do carro. Ela recebeu atendimento emergencial e passou por uma cirurgia em seguida, mas não sobreviveu.

Polícia Civil informou que tentava identificar os envolvidos. Não há informações de que algum item tenha sido levado e o caso segue sendo investigado pela 52ª DP de Nova Iguaçu. A reportagem entrou em contato com a corporação novamente para saber se houve algum avanço na investigação.

Amigos a descreveram como uma criança alegre, carinhosa e brincalhona. Valentina tinha uma viagem marcada para o feriado de Carnaval com os avós maternos.