Estudantes ganham novo cartão do Bolsa Estudo, que teve valor reajustado

Primeira parcela referente a 2026 já começou a ser paga a mais de 300 mil estudantes

Pedro Ribeiro - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás iniciou o processo de renovação dos cartões do Bolsa Estudo, programa voltado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio da rede pública estadual.

A primeira parcela referente a 2026 já começou a ser paga.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), mais de 300 mil cartões estão sendo substituídos em todo o estado.

O novo modelo conta com tecnologia de aproximação, o que deve facilitar o uso no dia a dia e ampliar a segurança dos beneficiários.

A entrega simbólica dos cartões ocorreu na útlima quarta-feira (11), marcando o início da transição entre o modelo antigo e o novo.

A secretária estadual da Educação, Fátima Gavioli, destacou que o programa tem papel direto no estímulo à permanência dos alunos na escola e na redução da evasão.

Além da atualização do cartão, os valores do benefício também foram reajustados.

Estudantes do ensino regular passaram a receber R$ 130 por parcela, enquanto os matriculados em tempo integral recebem R$ 150.

O Bolsa Estudo é pago em dez parcelas ao longo do ano, com exceção dos meses de janeiro e julho, e atende alunos do ensino regular e integral da rede estadual.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!