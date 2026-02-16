Fraternidade e Moradia: um chamado à dignidade humana

A Campanha da Fraternidade deste ano nos recorda, de forma simples e profunda, que Deus escolheu habitar entre nós

Antônio Gomide - 16 de fevereiro de 2026

Na próxima Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, iniciaremos o tempo da Quaresma, período de reflexão, conversão e solidariedade vivido pela Igreja Católica. É também nesse momento que a Igreja lança, em todo o Brasil, a Campanha da Fraternidade de 2026, convidando-nos a olhar com mais atenção para a realidade do nosso povo e a transformar a fé em gestos de cuidado com a vida.

Neste ano, o tema é Fraternidade e Moradia, iluminado pelo lema bíblico “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). Isso nos conduz a pensar sobre algo essencial: o direito de cada família ter um lar. Moradia não é apenas parede e teto. É proteção, segurança, convivência, saúde, oportunidade. É o lugar onde a vida acontece e onde a esperança ganha força.

Sempre entendemos a habitação como uma expressão concreta de justiça social. Quando estivemos à frente da Prefeitura de Anápolis, colocamos essa convicção em prática ao realizar o maior programa habitacional da história do município.

Em cinco anos, foram entregues mais de 7.500 moradias populares, alcançando mais de 30 mil pessoas que passaram a viver com mais estabilidade e dignidade. Esse trabalho foi possível graças ao programa Minha Casa, Minha Vida, iniciativa do Governo Federal que devolveu a milhares de famílias brasileiras a esperança da casa própria.

A entrega de cada chave representa também um alívio profundo diante da insegurança que muitas famílias enfrentavam.

Falamos de pessoas que viviam em áreas de risco, sofriam com a instabilidade do aluguel, estavam em ocupações irregulares, em regiões sujeitas a alagamentos ou até mesmo em situação de rua. Receber a casa própria simboliza o início de uma nova etapa, mais segura, estável e tranquila, permitindo que essas famílias reconstruam suas vidas com esperança.

Residenciais como Leblon, Copacabana, Nova Aliança, Santo Expedito, Jardim Itália e Residencial do Servidor não representam apenas construções. Representam recomeços. Cada novo lar confirma que políticas públicas bem conduzidas transformam realidades e devolvem segurança a quem mais precisa.

Seguimos trabalhando para ampliar o acesso à moradia e fortalecer políticas públicas que reduzam o déficit habitacional em nosso estado. Nesse caminho, reconhecemos também a força da própria Campanha da Fraternidade.

Em fevereiro de 2026, foi sancionada, de nossa autoria, a lei que reconhece a Campanha da Fraternidade como Patrimônio Religioso, Cultural e Imaterial de Goiás, além de mantermos, todos os anos, espaços de diálogo e reflexão sobre os temas que ela propõe à sociedade.

A Campanha da Fraternidade deste ano nos recorda, de forma simples e profunda, que Deus escolheu habitar entre nós. Por isso, somos chamados a garantir que cada família tenha acesso à sua casa, entendendo a moradia como uma verdadeira conquista. É a casa que oferece segurança, possibilita harmonia, protege a convivência familiar e, mais do que isso, é um direito do cidadão.

