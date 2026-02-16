Homem é morto a tiros no meio de avenida em Aparecida de Goiânia

Polícia Civil irá trabalhar para elucidar a motivação e demais circunstâncias do homicídio

Davi Galvão Davi Galvão -
Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (15), em Aparecida de Goiânia. Testemunhas relataram que dois suspeitos, em uma motocicleta preta, passaram pela rua e atiraram várias vezes contra a vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local do crime, na Avenida R 1, Setor Vale do Sol, onde conversou com populares e realizou o controle da cena.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os procedimentos de emergência, mas o óbito foi constatado em razão de um disparo que o atingiu fatalmente. A vítima foi identificada como Daniel Junior Gonçalo da Silva.

Segundo os relatos colhidos no local, após os tiros, a dupla fugiu e não teve a direção identificada.

Durante a perícia preliminar, foi localizada uma munição intacta calibre .32, na via em frente ao barraco onde a vítima se encontrava.

A Polícia Civil investiga o caso. Foram solicitadas as perícias de local de crime e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

