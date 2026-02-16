Homem é morto a tiros no meio de avenida em Aparecida de Goiânia

Polícia Civil irá trabalhar para elucidar a motivação e demais circunstâncias do homicídio

Davi Galvão - 16 de fevereiro de 2026

Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (15), em Aparecida de Goiânia. Testemunhas relataram que dois suspeitos, em uma motocicleta preta, passaram pela rua e atiraram várias vezes contra a vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local do crime, na Avenida R 1, Setor Vale do Sol, onde conversou com populares e realizou o controle da cena.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os procedimentos de emergência, mas o óbito foi constatado em razão de um disparo que o atingiu fatalmente. A vítima foi identificada como Daniel Junior Gonçalo da Silva.

Segundo os relatos colhidos no local, após os tiros, a dupla fugiu e não teve a direção identificada.

Durante a perícia preliminar, foi localizada uma munição intacta calibre .32, na via em frente ao barraco onde a vítima se encontrava.

A Polícia Civil investiga o caso. Foram solicitadas as perícias de local de crime e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!