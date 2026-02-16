Motociclista fica em estado gravíssimo após colidir com trator em Palmeiras de Goiás

Devido ao quadro de saúde, vítima precisou ser transferida de helicóptero para o Hugol, em Goiânia

Ícaro Gonçalves - 16 de fevereiro de 2026

Imagens mostram momento em que vítima é levada de helicóptero ao Hugol (Imagens: Captura de tela/Reprodução)

Um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e um trator pulverizador deixou um homem em estado gravíssimo na tarde desta segunda-feira (16), em Palmeiras de Goiás.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua 02 com a Avenida Humberto Mendonça, no Setor Belo Horizonte, em frente a um posto de combustíveis da região.

Com a força da colisão, o condutor da motocicleta sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Natalino Alberto de Morais.

No regional, o homem foi estabilizado, mas devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo avaliação médica, o estado de saúde é considerado gravíssimo.

O condutor do pulverizador também foi levado ao hospital para avaliação médica. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!