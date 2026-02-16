Motociclista fica em estado gravíssimo após colidir com trator em Palmeiras de Goiás
Devido ao quadro de saúde, vítima precisou ser transferida de helicóptero para o Hugol, em Goiânia
Um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e um trator pulverizador deixou um homem em estado gravíssimo na tarde desta segunda-feira (16), em Palmeiras de Goiás.
A colisão aconteceu no cruzamento da Rua 02 com a Avenida Humberto Mendonça, no Setor Belo Horizonte, em frente a um posto de combustíveis da região.
Com a força da colisão, o condutor da motocicleta sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Natalino Alberto de Morais.
No regional, o homem foi estabilizado, mas devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.
Segundo avaliação médica, o estado de saúde é considerado gravíssimo.
O condutor do pulverizador também foi levado ao hospital para avaliação médica. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos à autoridade policial.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
