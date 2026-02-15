Idoso é levado ao Hugol após ser esfaqueado dentro de casa, em Goiânia

Suspeito, que foi encontrado deitado na cama logo após os ataques, acabou preso em flagrante

Natália Sezil - 15 de fevereiro de 2026

Idoso foi socorrido ensanguentado após as facadas. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 66 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após ser esfaqueado dentro de casa, na tarde deste domingo (15).

O crime, registrado como tentativa de homicídio, aconteceu no setor Sítios de Recreio dos Bandeirantes, região Noroeste da capital.

Segundo a vítima, ele estaria assistindo à televisão após preparar o almoço quando foi surpreendido pelo suspeito, de 47 anos. O homem teria entrado no quarto dele e começado a esfaqueá-lo com o uso de um facão.

O idoso sofreu várias perfurações nos braços enquanto tentava se defender. Também foi atingido no lado esquerdo da cabeça, onde ficou ensanguentado.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hugol, onde precisou passar pelo exame de tomografia.

Segundo a vítima, os dois não tinham nenhum desentendimento pessoal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o suposto agressor deitado na cama, possivelmente sob efeito de álcool.

Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia, ficando à disposição das autoridades competentes.

