Idoso é levado ao Hugol após ser esfaqueado dentro de casa, em Goiânia

Suspeito, que foi encontrado deitado na cama logo após os ataques, acabou preso em flagrante

Natália Sezil
Idoso foi socorrido ensanguentado após as facadas.
Idoso foi socorrido ensanguentado após as facadas. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 66 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após ser esfaqueado dentro de casa, na tarde deste domingo (15).

O crime, registrado como tentativa de homicídio, aconteceu no setor Sítios de Recreio dos Bandeirantes, região Noroeste da capital.

Segundo a vítima, ele estaria assistindo à televisão após preparar o almoço quando foi surpreendido pelo suspeito, de 47 anos. O homem teria entrado no quarto dele e começado a esfaqueá-lo com o uso de um facão.

O idoso sofreu várias perfurações nos braços enquanto tentava se defender. Também foi atingido no lado esquerdo da cabeça, onde ficou ensanguentado.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hugol, onde precisou passar pelo exame de tomografia.

Segundo a vítima, os dois não tinham nenhum desentendimento pessoal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o suposto agressor deitado na cama, possivelmente sob efeito de álcool.

Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia, ficando à disposição das autoridades competentes.

Natália

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

