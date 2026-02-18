Após reflorestar ilha deserta com 16 mil árvores, homem cria ecossistema e rejeita oferta bilionária pelo lugar

Ao longo de décadas, Brendon Grimshaw recuperou uma área degradada e criou um refúgio para espécies ameaçadas

Gabriel Dias - 18 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Quando muitos enxergavam apenas um território esquecido pelo tempo, um homem viu a chance de reconstruir a natureza a partir do zero.

Nos anos 1960, o britânico Brendon Grimshaw decidiu apostar tudo em um pequeno pedaço de terra degradado no Oceano Índico. Décadas depois, o local se tornaria um dos exemplos mais emblemáticos de preservação ambiental do mundo.

A área adquirida por ele, a Île Moyenne, fazia parte do arquipélago das Seicheles e estava praticamente abandonada. O solo era frágil, a vegetação escassa e quase não havia sinais de vida animal.

Mesmo assim, Grimshaw decidiu permanecer e iniciar, com as próprias mãos, um processo de recuperação que duraria toda a sua vida.

Sem grandes recursos financeiros ou apoio institucional, ele começou abrindo trilhas, estudando espécies nativas e planejando o reflorestamento da área.

Ao longo dos anos, mais de 16 mil árvores foram plantadas de forma estratégica, criando uma nova cobertura vegetal capaz de recuperar o equilíbrio do solo, da umidade e do microclima local.

Com o avanço da floresta, a fauna voltou gradualmente. Aves passaram a ocupar as copas, insetos restabeleceram cadeias alimentares e tartarugas gigantes encontraram ali um habitat seguro.

Diferentemente de reservas fechadas ou zoológicos, a proposta era simples: permitir que os animais vivessem livres, em um ambiente reconstruído para funcionar de forma natural.

O sucesso do projeto chamou atenção internacional. Investidores e empresários passaram a visitar a ilha e oferecer valores milionários — alguns deles avaliados como suficientes para torná-lo bilionário.

As propostas incluíam resorts, hotéis de luxo e empreendimentos turísticos. Todas foram recusadas.

Para Grimshaw, vender a ilha significaria destruir décadas de trabalho. O que havia sido recuperado com paciência e dedicação seria substituído por concreto, estruturas artificiais e circulação intensa de pessoas.

Ele preferiu manter o território preservado, mesmo diante de cifras extraordinárias.

Após seu falecimento, a ilha foi incorporada ao Parque Nacional Marinho das Seicheles, garantindo proteção legal permanente.

Desde então, o local segue preservado, funcionando como área de educação ambiental, pesquisa e turismo sustentável.

