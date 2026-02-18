Nem frita, nem cozida: a forma correta de preparar batata-doce, segundo nutricionistas

Especialistas afirmam que o modo de preparo influencia diretamente nos benefícios da batata-doce e a escolha certa faz toda a diferença no prato

Layne Brito -
forma correta de preparar batata-doce
(Foto;Reprodução/ Captura de tela/Youtube)

Queridinha de quem busca uma alimentação mais equilibrada, a batata-doce vai muito além da academia. Versátil, saborosa e rica em nutrientes, ela pode ser usada em refeições salgadas, lanches e até versões doces.

Mas um detalhe faz toda a diferença no resultado final: a forma de preparo.

Nutricionistas têm reforçado que, para aproveitar melhor o alimento e manter uma opção mais leve, o ideal é apostar na batata-doce assada, seja no forno tradicional ou na airfryer.

Isso porque fritar acrescenta gordura e calorias ao prato, enquanto cozinhar em água pode reduzir parte de nutrientes mais sensíveis e ainda “lavar” sabor e textura, dependendo do tempo e do corte.

Ao ir ao forno, a batata-doce tende a ficar com textura mais firme por dentro e levemente caramelizada por fora, realçando o sabor adocicado natural.

Além disso, o preparo assado costuma exigir menos óleo (ou nenhum), o que mantém a receita mais leve e facilita o controle de calorias no dia a dia.

O passo a passo é simples e funciona para qualquer rotina:

  • Lave bem a batata-doce e, se quiser, mantenha a casca (ela ajuda na textura e reduz desperdício).
  • Corte em rodelas, palitos ou cubos, tentando manter tamanhos parecidos para assar por igual.
  • Tempere com sal e especiarias a gosto. Se for usar óleo, escolha pouco, apenas para “envolver”.
  • Asse no forno preaquecido ou na airfryer até dourar, virando na metade do tempo para ficar uniforme.

Para variar sem enjoar, vale testar combinações fáceis:

  • Páprica defumada + pimenta-do-reino
  • Alho em pó + alecrim
  • Canela + um toque de açúcar mascavo (versão doce)
  • Lemon pepper + ervas secas

No fim, a regra é clara: assar costuma entregar mais sabor, mais praticidade e um prato mais leve, sem abrir mão da batata-doce como aliada da alimentação.

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

