Nem frita, nem cozida: a forma correta de preparar batata-doce, segundo nutricionistas

Especialistas afirmam que o modo de preparo influencia diretamente nos benefícios da batata-doce e a escolha certa faz toda a diferença no prato

Layne Brito - 18 de fevereiro de 2026

Queridinha de quem busca uma alimentação mais equilibrada, a batata-doce vai muito além da academia. Versátil, saborosa e rica em nutrientes, ela pode ser usada em refeições salgadas, lanches e até versões doces.

Mas um detalhe faz toda a diferença no resultado final: a forma de preparo.

Nutricionistas têm reforçado que, para aproveitar melhor o alimento e manter uma opção mais leve, o ideal é apostar na batata-doce assada, seja no forno tradicional ou na airfryer.

Isso porque fritar acrescenta gordura e calorias ao prato, enquanto cozinhar em água pode reduzir parte de nutrientes mais sensíveis e ainda “lavar” sabor e textura, dependendo do tempo e do corte.

Ao ir ao forno, a batata-doce tende a ficar com textura mais firme por dentro e levemente caramelizada por fora, realçando o sabor adocicado natural.

Além disso, o preparo assado costuma exigir menos óleo (ou nenhum), o que mantém a receita mais leve e facilita o controle de calorias no dia a dia.

O passo a passo é simples e funciona para qualquer rotina:

Lave bem a batata-doce e, se quiser, mantenha a casca (ela ajuda na textura e reduz desperdício).

Corte em rodelas, palitos ou cubos, tentando manter tamanhos parecidos para assar por igual.

Tempere com sal e especiarias a gosto. Se for usar óleo, escolha pouco, apenas para “envolver”.

Asse no forno preaquecido ou na airfryer até dourar, virando na metade do tempo para ficar uniforme.

Para variar sem enjoar, vale testar combinações fáceis:

Páprica defumada + pimenta-do-reino

Alho em pó + alecrim

Canela + um toque de açúcar mascavo (versão doce)

Lemon pepper + ervas secas

No fim, a regra é clara: assar costuma entregar mais sabor, mais praticidade e um prato mais leve, sem abrir mão da batata-doce como aliada da alimentação.

