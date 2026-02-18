Primeiro pedágio sem cancela de Goiás ganha data para começar a funcionar

Estrutura com câmeras e sensores começa a operar após autorização da ANTT e permitirá cobrança automática por quilômetro rodado

Pedro Ribeiro - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Consórcio Rota Verde Goiás)

O primeiro pedágio sem cancela de Goiás deve começar a funcionar em abril, na BR-060, em trecho sob concessão do Consórcio Rota Verde Goiás.

A estrutura começou a ser instalada no dia 11 de fevereiro, em Acreúna, e faz parte do sistema conhecido como “free flow”, que dispensa as tradicionais praças com cancelas e permite a cobrança automática por meio de câmeras, sensores e antenas instaladas em pórticos metálicos sobre a pista.

Para que o modelo entre em operação, ainda é necessária autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que fará a aferição dos equipamentos.

Ao todo, serão oito pontos de cobrança no sistema de fluxo livre.

Cinco deles ficarão na BR-060 — em Goiânia, Abadia de Goiás, Indiara e duas em Acreúna — e três na BR-452, nos municípios de Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara.

A tarifa será calculada por quilômetro rodado. O contrato prevê valor-base de R$ 0,12844 por quilômetro em pista simples e R$ 0,16697 em pista duplicada, variando conforme a categoria e o número de eixos do veículo.

Segundo a concessionária, o proprietário terá 30 dias para pagar a cobrança após a passagem.

Quem possui tag instalada terá débito automático e poderá ter descontos progressivos.

Caso o prazo não seja respeitado, o condutor poderá ser autuado por evasão de pedágio, infração considerada grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

