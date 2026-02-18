Tragédia em Iporá: jovem morre pisoteado por boi em suposto rodeio clandestino

Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos, chegou a ser levado para a UPA com graves lesões no tórax e órgãos internos, mas não resistiu

Samuel Leão - 18 de fevereiro de 2026

Jovem foi pisoteado por boi durante rodeio. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 23 anos, identificado como Leandro Pereira de Andrade, perdeu a vida na noite desta terça-feira (17) após um gravíssimo incidente ocorrido em Iporá, no interior de Goiás. A principal suspeita é que ele estivesse participando de uma montaria em um rodeio clandestino no momento em que foi atingido por um animal.

Leandro deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por volta das 19h50, levado por conhecidos.

Ele apresentava dores intensas e sinais de trauma severo após, supostamente, um boi ter pisado diretamente no tórax dele durante o evento.

A situação do jovem era crítica. Assim que chegou ao pronto atendimento, a equipe médica constatou que ele sofria de um pneumotórax (presença de ar entre o pulmão e a parede torácica), além de traumatismos graves no fígado e na vesícula biliar.

Durante os procedimentos de socorro, Leandro ainda sofreu uma parada cardíaca. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, o quadro se tornou irreversível e o óbito foi confirmado pouco tempo depois.

O caso foi registrado em uma delegacia de Iporá como morte acidental, mas a Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias deste suposto rodeio cladestino e tomar as devidas medidas legais contra a organização.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!