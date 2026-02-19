A fruta mais fedida do mundo: o cheiro é tão insuportável que é proibido em vários lugares do mundo

Seu aroma é tão potente que atravessa portas fechadas e desafia qualquer expectativa sensorial

Magno Oliver - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Luisito Comunica)

Considerada por muitos a fruta mais polêmica do planeta, a Durian conquistou o título informal de “mais fedida do mundo” devido ao odor extremamente intenso que libera quando madura.

Originária do Sudeste Asiático, especialmente de países como Tailândia, Malásia e Indonésia, a fruta é presença constante em mercados locais, mas também figura em listas de itens proibidos em hotéis, aeroportos e sistemas de transporte público na região.

O motivo é simples: seu cheiro é descrito por críticos como comparável a lixo orgânico fermentado, esgoto ou alimentos em decomposição.

A explicação para o odor está na química. Estudos publicados em periódicos científicos internacionais identificaram na durian dezenas de compostos orgânicos voláteis responsáveis pelo aroma característico.

Pesquisadores de universidades asiáticas e europeias apontam a presença significativa de compostos sulfurados, moléculas que contêm enxofre, semelhantes às encontradas em cebolas, alho e até gás natural.

À medida que a fruta amadurece, a concentração desses compostos aumenta, intensificando o cheiro. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang identificou genes associados à produção elevada desses compostos, explicando por que o odor é tão penetrante.

Apesar da fama negativa no Ocidente, a durian é reverenciada em seu território de origem, onde é conhecida como “rei das frutas”.

Culturalmente valorizada, ela é consumida in natura ou utilizada em sobremesas, sorvetes e preparações tradicionais.

A proibição em locais fechados, no entanto, é real: placas vetando a entrada com a fruta são comuns em metrôs e hotéis do Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia e na Malásia, como medida preventiva para evitar desconforto coletivo em ambientes climatizados.

Do ponto de vista nutricional, a durian apresenta perfil relevante. Ela é rica em carboidratos, fibras alimentares, vitamina C e vitaminas do complexo B, também contém minerais como potássio e magnésio.

Seu valor energético é superior ao de muitas frutas tropicais, o que a torna alimento denso em calorias. Pesquisas regionais indicam ainda a presença de antioxidantes e compostos bioativos, embora especialistas ressaltem que o consumo deve ser moderado devido ao alto teor calórico.

A dualidade entre rejeição e adoração transformou a durian em fenômeno global gastronômico. Chefs internacionais passaram a utilizá-la em experiências culinárias ousadas, enquanto produtores investem em exportação e melhoramento genético para controlar intensidade do aroma.

Ainda assim, o cheiro continua sendo sua marca registrada, um fator biológico explicado pela ciência, mas que permanece capaz de provocar reações extremas.

Entre a proibição e o prestígio cultural, a durian segue desafiando o olfato e confirmando que, na gastronomia, percepção é tão poderosa quanto sabor.

Veja mais detalhes:

