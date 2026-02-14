Os alimentos que não devem ir para geladeira, segundo especialistas

Um hábito automático pode alterar textura, sabor e qualidade nutricional influenciando mais do que você imagina na conservação

Magno Oliver - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

A geladeira se tornou um símbolo de segurança alimentar nas últimas décadas. O equipamento ampliou a durabilidade dos produtos, reduziu riscos sanitários e ajudou a conter a proliferação de microrganismos.

No entanto, especialistas alertam que o frio não é universalmente benéfico. Isso porque alguns alimentos sofrem alterações químicas, físicas e sensoriais quando armazenados em temperaturas muito baixas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publicaram orientações técnicas sobre armazenamento adequado.

A literatura científica mostra que o frio pode acelerar processos indesejados, alterar textura, comprometer sabor e até favorecer deterioração em determinados casos.

Os alimentos que não devem ir para geladeira, segundo especialistas

1. Tomate

Temperaturas abaixo de 12 °C interrompem processos enzimáticos responsáveis pelo aroma e pelo sabor do tomate. O frio danifica membranas celulares, altera a textura e reduz a produção de compostos voláteis.

A Embrapa reforça que o tomate perde firmeza e desenvolve sabor “farinhento” quando refrigerado por longos períodos. O ideal é mantê-lo em temperatura ambiente, em local ventilado e longe da luz direta.

2. Batata

A batata sofre um processo chamado “adoçamento pelo frio”. Em temperaturas abaixo de 8 °C, o amido se converte em açúcares redutores, como glicose e frutose. Esse fenômeno altera o sabor e escurece o alimento durante o preparo.

Estudos da Food Standards Agency, do Reino Unido, alertam que o aumento de açúcares pode elevar a formação de acrilamida quando a batata é frita ou assada em altas temperaturas. A recomendação técnica é armazenar em local fresco, seco e escuro, mas fora da geladeira.

3. Cebola

A umidade interna da geladeira favorece a formação de mofo e acelera o amolecimento da cebola. Segundo orientações do USDA, o ambiente refrigerado contribui para a deterioração estrutural e altera a textura.

Além disso, o odor característico pode contaminar outros alimentos. O armazenamento ideal ocorre em local seco, ventilado e protegido da luz. Cebolas inteiras não devem ser guardadas junto às batatas, pois gases liberados por ambos aceleram o apodrecimento.

4. Alho

O alho também é sensível à umidade. A refrigeração estimula brotações precoces e pode alterar sabor e consistência. A Embrapa reforça que o armazenamento inadequado compromete qualidade e reduz a vida útil.

Especialistas recomendam mantê-lo em recipiente aberto, em local fresco e seco. Quando descascado, porém, o alho pode ser refrigerado por curto período em recipiente hermético.

5. Banana

A banana é um fruto climatérico, ou seja, continua amadurecendo após a colheita devido à produção de etileno. A refrigeração interrompe parcialmente esse processo, escurece a casca e altera textura.

Os nutricionistas explicam que temperaturas abaixo de 12 °C provocam danos por frio, resultando em polpa mais mole e aparência comprometida. A recomendação é manter em temperatura ambiente até o amadurecimento completo.

6. Café

O café, especialmente em pó, é higroscópico. Isso significa que absorve facilmente umidade e odores do ambiente. A geladeira apresenta alta variação térmica e umidade interna, o que compromete aroma e qualidade sensorial.

A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) orienta armazenar o produto em recipiente hermético, em local seco e protegido da luz. O frio pode acelerar a perda de compostos aromáticos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!