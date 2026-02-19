Adolescente é apreendida após agredir comerciante e atacar PM de folga em Anápolis

Vídeo mostra momento em que militar intervém no conflito e quase é atingido

Augusto Araújo - 19 de fevereiro de 2026

Vídeo filmou confusão envolvendo comerciante, policial e menor de idade. (Imagem: Reprodução)

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida após agredir um comerciante e arremessar uma pedra contra um policial militar de folga na manhã desta quinta-feira (19), no Parque Brasília, em Anápolis.

A confusão teve início em frente a um estabelecimento comercial da região. Testemunhas relataram que a jovem teria iniciado as agressões contra o proprietário do local.

Um policial que estava de folga presenciou a situação e tentou intervir para conter a briga. Nesse momento, a adolescente também passou a atacá-lo, chegando a lançar pedras em sua direção. O agente não foi atingido.

Após as agressões, a jovem fugiu a pé, sendo acompanhada pelo militar, que acionou equipes de serviço. Ela foi localizada pouco depois dentro de um supermercado da região e abordada.

As partes envolvidas foram levadas para a delegacia, onde o caso foi registrado como vias de fato (quando há agressão física, mas sem ferimentos que caracterizem lesão corporal).

Por se tratar de menor de idade, a adolescente passou por procedimentos legais e, posteriormente, foi liberada após os encaminhamentos cabíveis.

O episódio será apurado pelas autoridades competentes.

