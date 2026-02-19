Cidade brasileira entra no ranking das maiores em população em situação de rua no estado de São Paulo

Levantamento nacional aponta 945 pessoas em situação de rua na cidade; prefeitura afirma que número atual é menor e reforça ações de acolhimento e reinserção social

Gabriel Dias - 19 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Ao cair da noite, as marquises, praças e calçadas de Sorocaba revelam uma realidade que os números confirmam: a cidade figura entre as dez do estado de São Paulo com maior quantidade de pessoas em situação de rua.

Dados do Cadastro Único (CadÚnico), reunidos em estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais, indicam que o estado concentra quase 151 mil pessoas nessa condição.

Em Sorocaba, são 945 registros, o que coloca o município na nona posição do ranking estadual.

A prefeitura, no entanto, trabalha com estimativa diferente. Segundo o secretário de Segurança Urbana, João Alberto Corrêa Maia, o número atual gira em torno de 360 pessoas, considerando critérios próprios de monitoramento.

De acordo com ele, equipes do Programa Humanização e do Serviço de Obras Sociais (SOS) atuam 24 horas por dia na abordagem e no acompanhamento.

Além do acolhimento emergencial, o município oferece encaminhamento para clínicas de reabilitação, retorno familiar e oportunidades de trabalho para pessoas em situação de rua.

Na região, outras cidades também registram números expressivos: Itu (386), Jundiaí (358) e Itapetininga (237).

Especialistas defendem políticas mais amplas, com foco em moradia estável, saúde mental e inserção profissional, para enfrentar um problema que vai além das estatísticas e se espalha pelas ruas.

