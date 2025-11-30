Governo altera regras do CadÚnico para 2026 e limita permanência de famílias no programa: veja quem será reavaliado

Com novo sistema e cruzamento de dados mais rigoroso, o CadÚnico 2026 impõe atualizações obrigatórias e pode eliminar famílias que não atenderem aos critérios

Isabella Valverde - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O CadÚnico é o cadastro oficial usado pelo Governo Federal para identificar famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, e permitir acesso a programas sociais como Bolsa Família, tarifa social de energia, auxílio-gás, entre outros.

Depois de mais de uma década sem atualizações estruturais, o governo implementou mudanças que modernizam o sistema: novos critérios de elegibilidade, atualização periódica de dados, cruzamento automático com bases como Receita Federal, INSS e Caixa, e exigência de CPF para todos os membros da família.

O que muda em 2026 e a quem valerá a revisão no cadastro

A partir de 2026, o que era tolerância passa a ser reavaliação contínua. As principais mudanças que afetam quem está inscrito no CadÚnico:

Será exigida atualização cadastral obrigatória a cada 24 meses, ou sempre que houver mudança de renda, endereço ou composição familiar.

Famílias que não atualizarem o cadastro dentro do prazo, ou que tiverem dados inconsistentes no cruzamento com outras bases, podem ter o benefício bloqueado ou cancelado.

A integração de dados torna possível verificar renda, vínculo de emprego, benefícios previdenciários ou sociais, entre outros, para confirmar quem realmente se enquadra.

Famílias inseridas nos programas sociais vinculados (Bolsa Família, BPC, Auxílio Gás etc.) deverão manter o cadastro sempre atualizado — as mudanças valem tanto para novos inscritos quanto para quem já recebe benefícios.

Quem será reavaliado e pode perder o benefício se não se adequar

Estão entre os grupos mais vulneráveis à revisão:

Famílias que não atualizam o cadastro há mais de dois anos.

Famílias com mudança recente no número de moradores: nascimento, falecimento, saída ou chegada de membros.

Quem teve renda ou vínculo de trabalho registrados recentemente em outros bancos de dados federais, sem declarar no CadÚnico.

Beneficiários de programas sociais que dependem do CadÚnico (Bolsa Família, tarifas sociais, auxílio etc.) e ignorarem notificações de reavaliação ou atualização.

O que famílias cadastradas devem fazer para evitar perder benefícios

Para continuar com o cadastro válido e garantir acesso aos programas sociais, as famílias precisam:

Conferir a data da última atualização cadastral e, se já passaram 24 meses, procurar o CRAS ou posto responsável.

Atualizar o cadastro sempre que houver qualquer mudança — renda, endereço, escolaridade, composição familiar, ou situação de emprego.

Conferir se todos os membros têm CPF registrado no sistema, conforme exigência atual.

Ficar atentas a notificações enviadas por canais oficiais (aplicativos, SMS ou correspondências), pois a reavaliação será exigida para manter benefícios.

Por que o governo adotou essas medidas

Segundo o governo, a modernização do CadÚnico visa tornar a base de dados mais confiável, evitar fraudes e garantir que os benefícios cheguem de fato a quem precisa.

Com o cruzamento automático e uso de CPF, será possível detectar irregularidades como cadastros duplicados, renda não declarada ou incompatível, e fazer a renovação de forma mais rápida.

Isso muda o perfil de quem permanece, exigindo disciplina do beneficiário.

Para os beneficiários fiéis aos critérios, a expectativa é de que o sistema funcione de forma mais ágil e com menos burocracia. Mas para quem estiver desatento, o risco de ter o benefício bloqueado será real — mesmo sem mudança ostensiva na renda.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!