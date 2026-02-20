UniEVANGÉLICA e UFG falam sobre proposta de proibição do celular entre alunos

Debate ganhou força após grandes instituições de ensino superior do país anunciarem estudo de medidas para restringir os aparelhos

Davi Galvão - 20 de fevereiro de 2026

Debate acerca da restrição ao uso do celular em universidades ganhou força recentemente. (Foto: Ilustração)

O debate acerca do uso do celular por alunos de faculdades e universidades ganhou mais relevância e virou motivo de deliberações em instituições de renome no país, como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Os centros de ensino anunciaram que estão adotando ou pretendem adotar medidas para restringir o uso por parte dos discentes.

O principal argumento defendido é de que o uso indiscriminado dos aparelhos coloca em xeque o aprendizado em uma realidade na qual a disputa pela atenção dos jovens vem se tornando cada vez mais desafiadora ante tantas tecnologias.

Diante desse cenário, o Portal 6 questionou algumas faculdades e universidades em Goiás para entender melhor essa realidade e também se medidas restritivas já estão sendo empregadas ou estudadas.

Em nota, a UniEVANGÉLICA afirmou que o uso do celular por estudantes durante as atividades acadêmicas está em discussão, ainda em fase preliminar.

A instituição destacou que, até o momento, não há definição de medidas restritivas quanto à utilização desses equipamentos em sala de aula.

A universidade também pontuou que, entre as possibilidades em estudo, estão ações de conscientização sobre o uso responsável dos celulares, “com foco no bem-estar e na qualidade do ambiente acadêmico para docentes, discentes e colaboradores”.

Já em resposta à reportagem, a Universidade Federal de Goiás (UFG) afirmou que, até o momento, “não há nenhuma medida ou estudo que visa restringir o uso de celulares pelos discentes”.

A Universidade de Rio Verde (UniRV ) também foi questionada, mas afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto. A Universidade de Brasília (UNB) foi procurada, mas não emitiu posicionamento.

Em tempo

A restrição do uso de celulares nas escolas brasileiras foi oficializada pela Lei Federal nº 15.100/2025, sancionada em 13 de janeiro de 2025.

A legislação proíbe o uso do celular e outros dispositivos eletrônicos por estudantes da educação básica, tanto em escolas públicas quanto privadas, durante as aulas, recreios e intervalos.

A medida, portanto, não impacta diretamente unidades de ensino superior.

