Bolo de iogurte: receita de copo prática que não tem erro e fica muito fofinho

Sem balança, sem complicação e usando o próprio copo como medida, essa receita é perfeita para quem quer um bolo macio, econômico e impossível de errar

Isabella Victória - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/receitas.globo.com)

Há receitas que conquistam pela sofisticação. Outras, pela simplicidade que abraça.

O bolo de iogurte entra na segunda categoria.

Ele é aquele clássico que resolve o café da tarde de última hora, salva visitas inesperadas e ainda deixa a casa com cheiro de aconchego.

E o melhor: você não precisa de nenhuma técnica avançada — apenas um copo de iogurte que vira o seu medidor oficial.

Além de prática, a receita é econômica e acessível.

Por isso, é ideal tanto para iniciantes quanto para quem busca agilidade no dia a dia.

O resultado é um bolo alto, estruturado e extremamente fofinho, daqueles que desmancham na boca sem perder a leveza.

Ingredientes

Manteiga para untar

1 iogurte natural

4 ovos

3 copos (medida do iogurte) de açúcar

¼ de copo (medida do iogurte) de óleo

2 copos (medida do iogurte) de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

Modo de preparo

Primeiramente, pré-aqueça o forno a 180 °C e unte uma forma com furo central com manteiga.

Em seguida, coloque o iogurte e os ovos em uma tigela e misture bem até incorporar.

Depois, utilizando o próprio copo como medida, acrescente o açúcar, o óleo e a farinha de trigo, mexendo até obter uma massa homogênea.

Por fim, adicione o fermento e misture delicadamente apenas para integrar.

Na sequência, despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por aproximadamente 40 a 45 minutos.

Para garantir o ponto ideal, faça o teste do palito: se sair limpo, o bolo está pronto.

Retire do forno, deixe amornar e, então, desenforme.

Se desejar, finalize com açúcar de confeiteiro antes de servir.

Aproveite!

Assim, você terá um bolo simples, mas surpreendente no sabor e na textura.

Ele é perfeito para acompanhar um café fresco ou transformar um momento comum em algo especial.

