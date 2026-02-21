Cobra gigante se torna a maior do mundo e precisa de 9 homens para ser carregada

Um registro surpreendente chamou atenção internacional por dimensões fora do comum

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube/ Guinness World Records)

Uma serpente encontrada na Indonésia entrou oficialmente para a história como o maior exemplar selvagem já medido em comprimento.

O registro foi validado pelo Guinness World Records após aferição técnica que confirmou 7,22 metros de extensão corporal.

O animal, uma Malayopython reticulatus, conhecida como píton-reticulada, foi localizado na região de Maros, na ilha de Sulawesi, na Indonésia.

A medição ocorreu em 18 de janeiro, com o uso de fita técnica de topografia, aplicada da extremidade do focinho até a ponta da cauda.

O procedimento seguiu critérios internacionais de aferição, exigidos para homologação de recordes. O exemplar também foi pesado, atingindo 96,5 quilos.

Segundo os responsáveis pelo registro, o animal não havia se alimentado recentemente, o que reduz variações de massa corporal no momento da pesagem.

Especialistas envolvidos explicam que serpentes de grande porte podem apresentar variação de comprimento quando submetidas à sedação, pois o relaxamento muscular tende a ampliar levemente a extensão corporal.

Técnicos estimaram que, sob anestesia, o comprimento poderia aumentar em até 10%. No entanto, a sedação não foi realizada devido aos riscos fisiológicos significativos em répteis de grande porte, incluindo complicações respiratórias.

Imagens divulgadas mostram nove homens sustentando o animal estendido para a documentação oficial. A comparação com um gol de futebol padrão Fifa ilustra a escala do exemplar, cujo corpo ocupa praticamente toda a largura da estrutura.

A cobra foi batizada de “Ibu Baron” e está sob os cuidados do conservacionista local Budi Purwanto, que atua no resgate e manejo de serpentes na região.

A píton-reticulada é considerada a serpente mais longa do planeta, segundo dados do National Geographic e da IUCN, embora não seja a mais pesada, título geralmente atribuído à anaconda-verde (Eunectes murinus).

Registros históricos apontam exemplares acima de 6 metros como raros na natureza. O novo recorde reforça a importância do monitoramento científico e do manejo responsável da fauna silvestre no Sudeste Asiático, região que abriga alguns dos maiores répteis do mundo.

