Após 83 anos juntos, casal de 107 e 109 anos é reconhecido pelo Guinness por manter o casamento mais longo do mundo e prova que o amor pode durar para sempre

Eles se conheceram em 1941, durante um jogo de basquete, e o segredo do casamento centenária é mais simples do que parece

Denilson Boaventura - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Em uma época em que os relacionamentos parecem durar cada vez menos, a história de Eleanor e Lyle Gittens, um casal de Miami, emociona o mundo.

Aos 107 e 109 anos, eles foram reconhecidos pelo Guinness World Records como o casal com o casamento mais longo do planeta, somando 83 anos de união comprovada.

Os dois se conheceram em 1941, na Universidade Clark Atlanta, durante um jogo de basquete. Eleanor foi assistir à partida e acabou conhecendo o homem que mudaria sua vida.

Um ano depois, em 1942, os dois se casaram — pouco antes de Lyle ser enviado à Itália para servir na 92ª Divisão de Infantaria durante a Segunda Guerra Mundial.

Amor que resistiu à guerra e ao tempo

Mesmo separados pela guerra, os dois mantiveram contato por cartas, embora muitas tenham sido censuradas pelos militares. Eleanor, grávida do primeiro filho, mudou-se para Nova Iorque e passou anos sem saber se voltaria a ver o marido.

Quando o conflito terminou, Lyle voltou e o casal reconstruiu a vida juntos. Tiveram três filhas e continuaram lado a lado em todas as fases. Eleanor, que sempre valorizou a educação, concluiu o doutorado em Educação Urbana aos 69 anos.

Hoje, vivendo em Miami, os dois somam mais de 216 anos de vida combinada e inspiram gerações com sua cumplicidade. Afinal, quando perguntados sobre o segredo para tanto tempo juntos, Eleanor respondeu de forma simples: “Amamo-nos”.

Um exemplo raro de amor duradouro

Contudo, segundo o site LongeviQuest, que validou os registros do casal, eles são também o casal mais velho do mundo ainda vivo. Mesmo após oito décadas, mantêm o carinho e a rotina lado a lado.

Lyle costuma dizer que sente falta de Nova York, onde viveram por muitos anos, mas que a felicidade está onde Eleanor está. “Gostamos do tempo que passamos juntos. Já fizemos muitas coisas juntos”, contou em entrevista recente.

O recorde, além de uma marca histórica, representa um lembrete de que o verdadeiro amor não se mede em gestos grandiosos, mas na constância e na escolha diária de permanecer.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!