Documentário sobre Reverendo Wildo tem pré-estreia confirmada em Anápolis

Longa retrata a trajetória do fundador da Missão Vida e chega aos cinemas após percorrer festivais internacionais

Gustavo de Souza - 21 de fevereiro de 2026

Reverendo Wildo foi fundador da Missão Vida. (Foto: Divulgação)

A trajetória do Reverendo Wildo dos Anjos, fundador da Missão Vida, será apresentada ao público anapolino nesta segunda-feira (23), durante a pré-estreia do documentário “O Louco dos Mendigos”, no CinePrime, no Anashopping.

A sessão de pré-estreia é voltada para convidados e imprensa e antecede o lançamento nacional, previsto para março de 2026.

Com 1h23 de duração e classificação indicativa de 12 anos, o longa aborda a crise da população em situação de rua no Brasil a partir da história de quem decidiu enfrentar essa realidade de forma direta.

Reconhecido nacionalmente pelo trabalho com pessoas em situação de rua e dependentes químicos, Wildo faleceu em 2025.

Ele dedicou mais de quatro décadas à Missão Vida, instituição criada em 1983, em Anápolis, e que hoje atende mais de mil pessoas em recuperação, além de atuar em diversas cidades brasileiras e na África.

Em entrevista ao Portal 6, o filho do reverendo, Henrique dos Anjos, atual presidente da Missão Vida, afirmou que já assistiu ao documentário e resumiu a experiência em uma palavra: “emocionante”.

“Ele mostra de forma muito clara o que Deus faz quando uma pessoa responde positivamente a um chamado”, declarou.

Segundo ele, o filme também toca pela dimensão social. “Não existe cidade hoje que não enfrente o problema dos moradores de rua. E ver pessoas que estavam nessa situação dando testemunho da transformação de vida é algo realmente impactante.”

Henrique também destacou que o pai conseguiu assistir ao filme antes de falecer. A produção ficou pronta antes da morte do reverendo e percorreu festivais nacionais e internacionais antes de chegar ao circuito comercial.

“Ele ficou muito emocionado. Mas nunca quis que o filme fosse para enaltecer o nome dele. A ideia era que fosse inspirador”, contou.

De acordo com Henrique, a principal mensagem que Wildo desejava transmitir era de mobilização e responsabilidade social. “Ele queria que as pessoas entendessem que existe solução quando alguém decide agir. Não é só sentir que algo precisa mudar, mas colocar a mão na massa.”

O documentário é assinado pela Viraliza Filmes e foi selecionado para festivais de cinema dentro e fora do país, incluindo o International Christian Film Festival, na Flórida, onde recebeu indicação ao prêmio de Most Inspirational Film.

O lançamento nacional está previsto para março, com exibição nos cinemas de todo o país.

Confira a seguir o trailer do documentário:

