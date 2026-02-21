Fuga de moto termina com três presos pela PM em Pirenópolis

Suspeitos foram algemados e levados para delegacia. Menor de idade também foi apreendido na operação

Augusto Araújo - 21 de fevereiro de 2026

Suspeitos foram localizados em residência de Pirenópolis. (Foto: Divulgação/PMGO)

Três pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar (PM) em Pirenópolis.

A abordagem ocorreu após equipes receberem informações da inteligência policial indicando que um homem estaria utilizando uma motocicleta preta para distribuir entorpecentes na região do Bonfim.

Durante patrulhamento, os militares localizaram um suspeito com as características repassadas, conduzindo o veículo e carregando uma mochila.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o indivíduo fez uma manobra brusca, tentou fugir e entrou rapidamente em uma residência que já vinha sendo monitorada após denúncias anônimas de tráfico.

Segundo a PM, próximo ao imóvel foi possível sentir forte odor semelhante ao de maconha vindo do interior da casa. A entrada foi autorizada pela proprietária.

No quarto voltado para a rua, três pessoas foram abordadas. Durante as buscas pessoais, foram encontradas quantias em dinheiro com os suspeitos e uma porção de droga com um deles.

Dentro da residência, os policiais localizaram uma mochila contendo duas peças de maconha e, em outro cômodo, mais quatro porções da mesma substância, além de uma balança de precisão. Um celular também foi apreendido.

Um dos abordados afirmou ser dono da motocicleta usada na fuga e disse que a havia emprestado ao suspeito que conduzia o veículo.

Dois dos envolvidos foram algemados devido ao risco de fuga. Um menor foi conduzido acompanhado por familiares, conforme determina a legislação.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC) que deve investigar a participação de cada um no suposto esquema de tráfico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!