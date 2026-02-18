Morre criança de 9 anos que se afogou em cachoeira de Pirenópolis

Vítima ficou presa em fenda sob uma pedra, permanecendo cerca de 20 minutos submersa

Augusto Araújo - 18 de fevereiro de 2026

Vídeo registrou momento em que criança foi resgatada, após ficar 20 minutos submersa. (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (18), a menina de apenas 09 anos que havia se afogado na Cachoeira Usina Velha, em Pirenópolis, na última segunda-feira (16).

A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde a pequena estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança caiu e ficou presa em uma fenda sob uma pedra, permanecendo cerca de 20 minutos submersa.

Vídeos que circularam nas redes sociais registraram os momentos de extrema tensão no local, mostrando o momento em que populares e guarda-vidas uniram forças em uma tentativa desesperada de salvamento.

No momento em que foi finalmente retirada da água, a menina estava inconsciente e não apresentava sinais vitais, indicando um quadro de parada cardiorrespiratória.

Após manobras intensas de reanimação realizadas pelos militares e por equipes de socorro no local, os batimentos voltaram e ela foi transportada sob suporte de oxigenação até ser estabilizada e, posteriormente, transferida para a capital.

Apesar dos esforços da equipe multidisciplinar do Hugol, a gravidade do quadro clínico não pôde ser revertida.

Antes da confirmação do óbito, a administração da Cachoeira Usina Velha havia emitido uma nota afirmando que mantém uma rotina constante de monitoramento e presença de guarda-vidas no local.

