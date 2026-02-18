Morre criança de 9 anos que se afogou em cachoeira de Pirenópolis

Vítima ficou presa em fenda sob uma pedra, permanecendo cerca de 20 minutos submersa

Vídeo registrou momento em que criança foi resgatada, após ficar 20 minutos submersa. (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (18), a menina de apenas 09 anos que havia se afogado na Cachoeira Usina Velha, em Pirenópolis, na última segunda-feira (16).

A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde a pequena estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança caiu e ficou presa em uma fenda sob uma pedra, permanecendo cerca de 20 minutos submersa.

Vídeos que circularam nas redes sociais registraram os momentos de extrema tensão no local, mostrando o momento em que populares e guarda-vidas uniram forças em uma tentativa desesperada de salvamento.

No momento em que foi finalmente retirada da água, a menina estava inconsciente e não apresentava sinais vitais, indicando um quadro de parada cardiorrespiratória.

Após manobras intensas de reanimação realizadas pelos militares e por equipes de socorro no local, os batimentos voltaram e ela foi transportada sob suporte de oxigenação até ser estabilizada e, posteriormente, transferida para a capital.

Apesar dos esforços da equipe multidisciplinar do Hugol, a gravidade do quadro clínico não pôde ser revertida.

Antes da confirmação do óbito, a administração da Cachoeira Usina Velha havia emitido uma nota afirmando que mantém uma rotina constante de monitoramento e presença de guarda-vidas no local.

 

 

