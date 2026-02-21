Homem que queria se relacionar com esposa de amigo é atacado com facão em Anápolis

Um dos envolvidos na confusão foi encontrado ferido, sentado na rua, exaltado e com sinais de embriaguez

Augusto Araújo - 21 de fevereiro de 2026

Envolvidos estavam bebendo antes de confusão. (Foto: Reprodução)

Uma briga registrada na madrugada deste sábado (21) terminou com um homem ferido por golpe de facão no bairro Jardim Lusitano, em Anápolis.

Segundo informações repassadas à polícia, a confusão começou durante uma festa em uma residência.

Testemunhas relataram que, após consumo de bebida alcoólica, um convidado teria comentado que queria se relacionar com a esposa do anfitrião, o que gerou discussão entre os dois.

Durante o desentendimento, os homens entraram em luta corporal. Em meio à briga, o convidado teria quebrado uma garrafa e avançado contra o outro.

O morador da casa então pegou um facão e desferiu um golpe que atingiu o joelho do rival.

O homem ferido foi encontrado sentado na rua, exaltado e com sinais de embriaguez.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o encaminhou para atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.

Já o suspeito deixou o local antes da chegada da polícia e não foi localizado nas buscas feitas nas imediações. O caso deve ser apurado pelas autoridades.

