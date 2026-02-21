Jataí ganhará nova policlínica com orçamento de R$ 30 milhões do Novo PAC Saúde

Construção faz parte de ação federal para ampliar oferta de consultas, exames e cirurgias oferecidas pelo SUS

Ícaro Gonçalves - 21 de fevereiro de 2026

Construção da policlínica faz parte de ação federal para ampliar oferta de consultas, exames e cirurgias oferecidas pelo SUS (Imagem: Reprodução/Prefeitura de Jataí)

Em breve, Jataí receberá uma nova policlínica, unidade de saúde que deverá fortalecer a assistência especializada do Sistema Único de Saúde (SUS) na região Sudoeste de Goiás.

O anúncio foi feito pelo superintendente do Ministério da Saúde em Goiás, Lucas Vasconcellos, na última sexta-feira (20).

Segundo o órgão, a previsão é que sejam investidos R$ 30 milhões para a construção da unidade, com recursos provenientes do Novo PAC Saúde.

A construção da policlínica também faz parte do programa Agora Tem Especialistas, ação federal que visa ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias gratuitas oferecidas pelo SUS.

A unidade de saúde se chamará Policlínica Tipo II “Moisés Franco de Carvalho”, e será construída na Avenida João Ottoni de Carvalho, no setor Jacutinga. A expectativa é que receba pacientes de Jataí e municípios próximos.

Para oficializar o projeto, o superintendente Lucas Vasconcellos participará de um ato solene de assinatura da ordem de serviço para a construção. O evento vai ocorrer na segunda-feira (23), no local da futura policlínica.

Além de Goiás, os estados do Maranhão e Minas Gerais também receberão novas unidades de saúde, totalizando quatro policlínicas, com investimento total de R$ 120 milhões do Novo PAC Saúde.

Em Anápolis

Conforme noticiado pelo Portal 6 em janeiro, Anápolis também foi escolhida para receber uma nova unidade de saúde.

As obras foram apresentadas no dia 16 de janeiro. O local escolhido para a policlínica foi o bairro Adriana Parque, de modo que a unidade atenderá à população da região Norte da cidade.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL), do diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Jr., do superintendente da pasta em Goiás, Lucas Vasconcellos; de deputados federais e estaduais, além de vereadores.

